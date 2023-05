Glück Auf-Triathleten zeigen sich in starker Frühform

Die Sportler der Triathlon-Sparte des SV Glück Auf Gebhardshagen scheinen gut vorbereitet zu sein, für den Landesliga-Start am 3. Juni in Hannover-Limmer. Beim 25. LSV-Triathlon in Wolfenbüttel hat sich ein Quintett am vergangenen Wochenende in guter Frühform gezeigt.

Nils Oslislok, Dawid Kurzeja, Ulf Mietens, Ruben Brandeis und Felix Stäbner haben die Sprintdistanz (400 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen) in Angriff genommen, wobei Stäbner sogar sein Debüt für „Triathlon Salzgitter“ feierte.

Mit Platz 15 von 90 Startern in der Herren-Konkurrenz erreichte Oslislok in einer Zeit von 1:05:20 Stunden als erster Salzgitteraner das Ziel. Dabei überholte er seinen Vereinskameraden Dawid Kurzeja erst auf der Laufstrecke. Denn dieser hatte mit 5:49 Minuten die viertbeste Schwimmzeit aller Teilnehmer erreicht und war auch auf dem Rad 45 Sekunden schneller als Oslislok. Am Ende kam Kurzeja (1:05:52) 32 Sekunden hinter seinem Kollegen ins Ziel und durfte sich über Platz 17 freuen.

Ulf Mietens (1:09:01) erreichte in seiner Altersklasse M55 Platz 3 und Gesamtrang 24. Nur vier Plätze dahinter folgte Ruben Brandeis (1:10:47). Neuling Felix Stäbner durfte mit seiner Premiere zufrieden sein. Platz 4 in der Altersklasse M30 und Gesamtrang 43 in einer Zeit von 1:15:56 Stunde rundeten das gute Salzgitteraner Ergebnis in Wolfenbüttel ab.

