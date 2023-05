Für Lichtenberg wird es nach Last-Minute-Gegentor düster

Der Lichtenberger Julius Weitzel (in Gelb) lieferte sich packenden Duelle mit Fümmelses Kerim-Cedric Charfi (in Blau).

Die Lichter für Aufsteiger MTV Lichtenberg gehen durch die 1:2-Niederlage gegen den SV Fümmelse in der Fußball-Bezirksliga langsam aus. Der KSV Vahdet Salzgitter kam indes gegen die SG Roklum-Winnigstedt nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus.

MTV Lichtenberg – SV Fümmelse 1:2 (1:1). Tore: 0:1 Mahfoudhi (4.), 1:1 Miri (31.), 1:2 Junicke (89.).

Der Trainerwechsel beim MTV verpuffte ohne Wirkung. Spielertrainer Lars Sieber konnte das Handicap, auf Torben Hagdorn, Till Hockmann, Rene-Daniel Spintzyk, Domenik Müller und Dennis Engelmann verzichten zu müssen, mit seinem unermüdlichen Einsatz an der Seitenlinie und durch sein Mitwirken in der Schlussphase nicht ausgleichen.

Zuvor hatten die Gäste sein Team in der Anfangsphase kalt erwischt, Fümmelse war durch Mohamed-Aziz Mahfoudhi bereits in der 4. Minute in Führung gegangen. Zwar gelang Ibrahim Miri nach einer guten halben Stunde der Ausgleich, zufrieden war Sieber allerdings nicht. „Unsere Abwehr hat zu hoch gestanden“, analysierte der Trainer zur Pause. Deshalb nahm er einige Änderungen vor. Der MTV war nun besser im Spiel, Daniel Borchers (61.) und Miri (67.) kamen zu guten Chancen, nutzten diese allerdings nicht. Stattdessen waren es die Gäste, die kurz vor Spielende zum umjubelten 2:1 trafen.

KSV Vahdet Salzgitter – SG Roklum-Winnigstedt 2:2 (0:0). Tore: 1:0, 2:0 Sadik Balikci (50., 61.), 2:1 (80.), 2:2 (83.).

Die Partie stand für Vahdet unter keinem guten Stern. Das Vorstandsmitglied Ibrahim Medeni sprang für den Ausfall des Schiedsrichtergespannes als Leiter der Partie ein. „Der Ersatz-Unparteiische hat einen guten Job gemacht“, befand Vahdets Trainer Veysel Polat. Der Gast versteckte sich im CAN-Sportpark nicht. „Man hat sofort gesehen, dass Roklum etwas Zählbares mitnehmen will“, zollte Polat der Leistung der SG seinen Respekt. Der Heimelf merkte man das 17. Spiel seit dem Rückrundenstart an. In Luftkämpfen verletzten sich Hüseyin Demir und Tiziano Marteddu schwer. Beide Akteure wurden vom Rettungsdienst in das Krankenhaus transportiert. Die 2:0-Führung durch Sadik Balikci konnte Vahdet dann in Unterzahl nach dem zusätzlichen Ausscheiden von Cagatay Uzunhan in der Schlussviertelstunde nicht halten.

„Wir waren mit unseren zehn Akteuren dann platt“, stellte Veysel Polat fest. Die Roklumer Elf verdiente sich den Punkt durch einen erfolgreichen abgeschlossenen Standard in der 83. Minute redlich.

gs

