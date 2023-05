Union trifft auf einen angeschlagenen MTV

Drei Salzgitteraner Vereine sind am Mittwoch in der Fußball-Bezirksliga 3 im Einsatz. Der KSV Vahdet Salzgitter bekommt es nach dem FC Othfresen (5:0) am vergangenen Sonntag wiederum mit einem Kellerkind der Liga zu tun und reist zum SV Rammelsberg. In Lichtenberg steigt außerdem das Derby zwischen dem MTV und Union Salzgitter. Beide Spiele werden um 19 Uhr angepfiffen.

MTV Lichtenberg – Union Salzgitter (19 Uhr). Es wird spannend sein, wie der MTV Lichtenberg die 2:4-Niederlage in Roklum vom Sonntag verkraftet hat. Immerhin führten die Blau-Gelben früh mit 2:0, verschossen dann einen Elfmeter und verloren durch vier Gegentore in der zweiten Halbzeit sogar noch. Damit steckt Lichtenberg tiefer denn je im Tabellenkeller. Auf dem vorletzten Platz hat der MTV inzwischen sechs Punkte Rückstand auf die SG Roklum-Winnigstedt, die den ersten Nicht-Abstiegsplatz belegt. Eventuell könnten es ohne eigenes Dazutun demnächst wieder drei Punkte Rückstand weniger sein, denn der Verein hat Widerspruch gegen den Punktabzug aufgrund eines Formfehlers bei einer Spielabsage (wir berichteten) eingelegt.

Union-Trainer Lars Freytag: Angeschlagne Boxer sind die gefährlichsten

Union-Trainer Lars Freytag erwartet ein schweres Spiel für seine Mannschaft. „Das Ergebnis in Roklum zeigt ganz klar die Verunsicherung, die aktuell in der Mannschaft von Lichtenberg herrscht. Aber wie sagt man so schön: Angeschlagene Boxer sind die gefährlichsten“, warnt Freytag davor, den MTV zu unterschätzen. Gleichzeitig seien die Platzverhältnisse in Lichtenberg traditionell nicht die besten, was dem Spiel seiner Mannschaft nicht entgegen komme. „Wir werden komplett auf uns schauen und versuchen, unser technisches Spiel auf dem Rasen durchzubringen, um damit die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen“, so Freytag.

SV Rammelsberg – KSV Vahdet Salzgitter (19 Uhr). Teil 2 von 3 der Duelle mit abstiegsgefährdeten Konkurrenten steht für den KSV Vahdet Salzgitter in Rammelsberg auf dem Programm. Gegen das abgeschlagene Schlusslicht aus Othfresen vergaben die Jungs von Trainer Veysel Polat viele Chancen, um das Spiel noch höher als „nur“ 5:0 zu gewinnen. Dementsprechend dürfte die Effektivität in der Vorbereitung des Rammelsberg-Spiels Thema in der Kabine gewesen sein. Am Sonntag geht es für den KSV Vahdet dann gegen die SG Roklum-Winnigstedt – einen weiteren Abstiegskandidaten.

