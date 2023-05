Fortuna gewinnt, wird aber doch nur Zweiter

Vierzig Minuten lang sah es gut aus für Handball-Regionsoberligist SV Fortuna Lebenstedt. Dann ging dem Gastgeber langsam aber sicher die Puste aus. Zwar reichte es im Duell der Staffelsieger noch zu einem 27:25 (17:9) über die SG Sickte/Schandelah, doch in der Endabrechnung holten sich die Gäste, die im Hinspiel 34:28 triumphiert hatte, den Titel des Regionsoberliga-Meisters.

Fortuna egalisiert schnell den Rückstand aus dem Hinspiel

„Die Stimmung war überragend. Es hat richtig Spaß gemacht, vor so einer tollen Kulisse zu spielen“, schwärmte Teamsprecher André Reich. Und angepeitscht von den Fans legten die Fortunen gut los. Schritt für Schritt bauten die Hausherren ihren Vorsprung aus. Der Ball lief hervorragend durch die Reihen und die Angriffe wurden bis zum sicheren Abschluss ausgespielt. Beim 12:6 (22. Minute) durch den blendend aufgelegten Sebastian Graf war der Rückstand aus dem Hinspiel schon egalisiert.

Garant dafür war die starke Abwehr, hinter der Bjarne Klages ebenfalls einen erstklassigen Tag erwischte und mehrere Hochkaräter entschärfte. Die Krähenrieder Jungs spielten sich fast in einen Rausch. Die Taktik mit zwei Kreisläufern ging voll auf, denn sie schufen die nötigen Räume für den Rückraum. Speziell André Reich und Florian Kaulen, der in Sickte kurz vor der Pause die rote Karte gesehen hatte und danach schmerzlich vermisst wurde, hatten sich offenbar viel vorgenommen und trafen fast nach Belieben.

Am Ende fehlen Lebenstedt die Körner

In der zweiten Halbzeit stellte Fortuna auf einen Kreisläufer um. Prompt wurde es deutlich enger für den Rückraum. Die Gäste verkürzten schnell auf fünf Tore. Das offensiv überragende Trio Graf, Reich und Kaulen bremste die anfängliche Euphorie der Gäste und stellte beim 22:14 (39.) den alten Abstand wieder her. Mitte der zweiten Hälfte wechselte Sickte den Torwart. Dieser Schachzug sollte die Wende im Spiel bringen. Mit neun Paraden zog er den Gastgebern in der Schluss-Viertelstunde den Zahn.

„Wir hatten dann auch keine Körner mehr, um noch einmal zurückzukommen“, gestand André Reich ein. Die Gäste hingegen hatten mehr Reserven und nutzten ihre konditionellen Vorteile eiskalt aus. Nur Bjarne Klages stemmte sich mit aller Macht gegen die Sickter Aufholjagd. Dank seiner Paraden blieb Fortuna in Führung. Das änderte aber nichts mehr daran, dass Sickte stetig verkürzte und am Ende verdient den Meistertitel holte.

SV reist zum Aufstiegsturnier nach Burgdorf

Die SG trifft nun auf den TV Duderstadt II und spielt um den Landesliga-Aufstieg. Die Fortunen haben in einem Relegationsturnier mit Hannoveraner Teams am 3. und 4. Juni in Burgdorf ebenfalls noch die Chance, in der kommenden Saison eine Liga höher zu spielen.

Fortuna Lebenstedt: Klages, Thiele – Graf (8 Tore), Kaulen (8/1), Reich (7/1), Kuchnia (2), Eberle (1), Tartler (1), Cyron, Pichel, Rusitzka, Schoof, Seifert, Wild.

