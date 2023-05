LiSa-Luchse verbessern ihre Ausgangssituation

Es war mal wieder einer dieser besonderen Tage für die HSG Liebenburg-Salzgitter (LiSa) in der Handball-Landesliga der Frauen. Mit einer starken Willensleistung bezwang sie am vorletzten Spieltag den MTV Geismar mit 33:27 (15:11) und zog wieder an der HSG Oha vorbei auf einen Nichtabstiegsplatz.

Damit ist der Druck vor dem direkten Duell am letzten Spieltag wieder auf der Seite von Oha, das nun unbedingt gewinnen muss, während den Liebenburgerinnen schon ein Unentschieden reichen würde. Diese verbesserte Ausgangsposition verdiente sich die HSG mit einer engagierten Vorstellung, bei der Celina Bruns mit zwölf Toren hervorstach. Doch der Schlüssel zum Erfolg lag in der konzentrierten Abwehrarbeit und in Torfrau Annett Berg, die etliche „Hundertprozentige“ entschärfte.

HSG zieht schnell davon

Hinzu kam die doch eher schwache Verteidigung Geismars, sodass die Gastgeberinnen ihr Spiel aufziehen und ihre Konzepte durchspielen konnten. Mit fünf Toren in Folge übernahm die HSG vom 3:4 zum 8:4 das Kommando auf dem Feld. Teilweise agierte das Team von Fabian Matthes noch zu überschwänglich und risikoreich. Insgesamt neun Ballverluste leistete sich seine Mannschaft, die damit eine wesentlich höhere Führung vergab. Denn Geismar kam schwer mit der Verteidigung der Luchse zurecht, die förmlich das Messer zwischen den Zähnen hatte. Allein acht Bälle eroberten die LiSa-Verteidigerinnen, schlugen jedoch etwas zu wenig Kapital daraus.

Nach dem Wechsel knüpften die Luchse nahtlos an ihre bis dahin gezeigte Leistung an. Schnell enteilten sie auf 18:11 und sahen schon fast wie der sichere Sieger aus. Doch die Rechnung war noch ohne Geismar gemacht. Die Göttingerinnen bäumten sich noch einmal auf und verkürzten umgehend auf vier Tore. Mit offensiverer Deckung versuchten die Gäste, die Kreise von Celina Bruns einzuengen. Die so entstandenen Lücken nutzte dafür vor allem Youngster Leoni Reske aus, die mit sechs Treffern zeigte, was in ihr steckt.

Mathes freut sich über „gute Ausgangssituation“

Bis zum 25:21 blieben die Gäste auf Tuchfühlung, dann gelang den Luchsen der entscheidende Schlag zum 30:23 (52.). Auch die 4-2-Deckung Geismars verhinderte nicht mehr, dass die HSG die Partie sicher nach Hause brachte. „Annett Berg hat im Tor den Grundstein zu diesem wichtigen Erfolg gelegt. Im Angriff haben wir auch geduldiger gespielt als meistens üblich, das hat mir sehr gefallen. Damit haben wir eine gute Ausgangssituation vor dem letzten Saisonspiel“, zeigte sich Fabian Matthes sehr zufrieden.

HSG LiSa: Berg, Pawera – Bruns (12 Tore), Reske (6), Hinze (4/3), Apel (3), Eichhorn (3), Mertins-Oelker (2), Härtel (1), Mönnich-Matthes (1), Wilke (1), Kaltwasser.

