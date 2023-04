TSV Hallendorf hält einen Konkurrenten auf Distanz

Der TSV Hallendorf bleibt die einzige Mannschaft in der 1. Fußball-Nordharzklasse 2, die in dieser Saison noch ungeschlagen ist. Das hat sich auch nach dem Nachholspiel gegen die viertplatzierte SG Lucklum-Veltheim II am Mittwochabend nicht geändert. Das Spitzenspiel endete 0:0, wodurch das Team aus dem Landkreis Wolfenbüttel zumindest keinen Boden gut machen konnte auf den Spitzenreiter.

Nach zwei Platzverweisen wird es etwas hitziger

Die Partie begann mit einer Großchance für die Gastgeber aus Hallendorf. Doch die frühe Führung in der dritten Minute blieb aus. In der Folge entwickelte sich ein intensives Spiel ohne die ganz großen Tormöglichen auf beiden Seiten. Die Zweikampfhärte nahm nach dem Seitenwechsel sogar noch zu und gipfelte in einem doppelten Platzverweis in der 74. Minute. Zunächst bekam Hallendorfs Emre Kaya für sein Foulspiel die zweite Verwarnung und nach einer Diskussion mit dem Schiri folgte ihm Lucklums Sounde Oula in die Kabine. „Nach den Platzverweisen wurde es noch einmal hitziger und beide Mannschaften haben den Druck erhöht, ohne jedoch einen richtigen Torabschluss abzugeben“, erklärte TSV-Teamsprecher Niklas Hoinza, dessen Team mit einem Lattentreffer in der Schlussminute noch einmal am Sieg schnupperte.

Tore: Fehlanzeige. Besonderes: Gelb-Rot für Hallendorfs Emre Ka­ya und für Lucklums Oula (74.).

