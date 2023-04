FSV Fuhsetal kassiert Pleite bei der Pokal-Generalprobe

Mit einem überraschenden Punktgewinn bei der drittplatzierten SG Achim/Börßum/Hornburg hat Viktoria Thiede den Abwärtstrend in der Fußball-Nordharzliga 2 vorerst gestoppt. Der FSV Fuhsetal hat sein Heimspiel gegen Spitzenreiter Schandelah-Gardessen zwar mit 1:4 verloren, konnte sich vor dem neuerlichen Aufeinandertreffen beider Teams am Sonntag im Kreispokal-Halbfinale allerdings gut verkaufen.

SG Achim/Börßum/Hornburg – Viktoria Thiede 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Hildebrandt (47.), 1:1 Bock (68.).

Dieser Punkt dürfte als Bonuspunkt für Viktoria Thiede gewertet werden. „Wir haben jetzt nacheinander die Top-3 der Tabelle und ich habe von vornherein gesagt, dass es gegen diese Teams unheimlich schwer wird, überhaupt zu punkten. Umso schöner ist es, dass es jetzt direkt zum Auftakt der schweren Wochen geklappt hat“, freute sich Viktoria-Trainer Hasan Örs. In einem ausgeglichenen Spiel ging seine Mannschaft kurz nach der Pause durch Jan Hildebrandt in Führung und kassierte 20 Minuten vor dem Schlusspfiff den Ausgleich. „Beide Teams haben jeweils einen Fehler des Gegners ausgenutzt und dadurch geht das Ergebnis auch in Ordnung“, so Örs.

FSV Fuhsetal – MTV Schandelah-Gardessen 1:4 (0:2). Tore: 0:1 Petzold (18.), 0:2 Köhler (41.), 0:3 Jeschke (49.), 0:4 Köhler (72.), 1:4 Fricke (83.).

Eine 1:4-Niederlage, die Mut macht. „Wir gehen auf jeden Fall mit Motivation in das Pokal-Halbfinale am Sonntag“, sagte FSV-Coach Dennis Kleinert nach der Generalprobe gegen den Tabellenführer. Mit einer defensiv stabilen und offensiv ansehnlichen Leistung habe seine Mannschaft den Favoriten durchaus gefordert. Ein Pfostenschuss und eine vergebene Chance aufs leere Tor aufgrund eines Platzfehlers hätten durchaus für weitere Ergebniskosmetik führen können. „Der Gegner hat uns nach dem Spiel ein Lob ausgesprochen. Wir seien bislang der stärkste Gegner in dieser Saison gewesen. Dementsprechend ist die Vorfreude auf Sonntag bei allen im Team sehr groß“, sagte FSV-Coach Dennis Kleinert.

