Gitters Kapitän Dustin Günther (in Weiß, rechts) und Jannis Rost (links) konnten gegen Rouven Katzmartzyk und Fortuna Lebenstedt einen 0:3-Rükstand aufholen und am Ende über einen 4:3-Heimsieg jubeln, nachdem sie am Samstag mit 1:5 beim MTV Wolfenbüttel II untergegangen waren.