Steelers verlieren die Generalprobe deutlich

Die Fans sind neugierig auf die Footballer der Salzgitter Steelers. Zum letzten Testspiel vor dem Start der Verbandsliga-Saison gegen die Halle Falken fanden sich am Sonntag 250 Zuschauer im Stadion am Salzgittersee ein. Wie schon gegen die Hannover Grizzlies II (0:42) setzte es gegen den Oberligisten aus Sachsen-Anhalt eine deutliche Pleite. Diesmal hieß es 0:46. Doch trotz des klaren Ergebnisses zeigte vor allem die Steelers-Defense eine ordentliche Leistung.

Bereits im zweiten Drive der Haller kamen die Gäste zu den ersten Punkten. Ein Touchdown mit anschließendem PAT (Point after Touchdown) führten zum 0:7 aus Sicht der Gastgeber, die ihrerseits in der Offense ohne Erfolg blieben und noch vor der ersten Pause den 0:14-Rückstand kassierten. Im zweiten Viertel überzeugte vor allem die Steelers-Defense und so kamen die Falken nur zu einem weiteren Touchdown mit PAT. Mit 0:21 ging es in die Halbzeit.

Salzgitter Steelers schaffen es zumindest einmal bis an die 9-Yard-Linie

Das Spielgeschehen änderte sich in der Folge wenig. Beide Defensiv-Formationen bestimmten das Geschehen. Wobei die Gäste gegen Ende des dritten Viertels mit ihren Angriffen besser zum Erfolg kamen und auf 39:0 davon zogen. Im Schlussabschnitt gelang es der Heim-Offense, das Ei bis an die 9-Yard-Linie zu bringen. Leider fehlte auch beim anschließenden Touchdown-Versuch der letzte Schliff und somit gelang es den Steelers an diesem Tag nicht, den Ball in die Haller Endzone zu bringen. Kurz vor Schluss erhöhten die Falken dann noch auf 46:0.

Die Steelers werden nun dieses zweite Testspiel analysieren und in den verbleiben Trainingseinheiten bis zur Saisoneröffnung am 20. Mai versuchen, die Fehler auszumerzen. Dann geht es im heimischen Stadion am Salzgittersee gegen die Oldenburg Knights II. Das Ziel in den acht Saisonspielen in der Verbandsliga ist klar: Der erste Sieg in dieser Spielklasse soll her. In der Premierensaison gelang dies nämlich nicht.

Der Spielplan der Steelers in der Verbandsliga

Samstag, 20. Mai, 15 Uhr:

Oldenburg Knights II (H)

Sonntag, 4. Juni, 15 Uhr:

Union Bremen Bulls (A)

Sonntag, 18. Juni, 15 Uhr:

Oldenburg Knights II (A)

Sonntag, 2. Juli, 15 Uhr:

Union Bremen Bulls (H)

Samstag, 19. August, 15 Uhr:

Soltau Black Sharks (A)

Samstag, 26. August, 15 Uhr:

Bremerhaven Seahawks (H)

So., 10. September, 15 Uhr:

Bremerhaven Seahawks (A)

Sa., 16. September, 15 Uhr:

Soltau Black Sharks (H)

