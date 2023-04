0:4, 1:6, 1:8 – Spieltag zum Vergessen

Das Landkreis-Duell in der Fußball-Nordharzliga 2 ging am vergangenen Wochenende ganz klar an Wolfenbüttel. Drei von sechs möglichen Duellen zwischen Salzgitteraner und Wolfenbütteler Teams wurden angepfiffen und alle drei gingen an den Nachbarkreis. Dabei war die 0:4-Niederlage des FSV Fuhsetal bei der SG Achim/Börßum/Hornburg noch das knappste Ergebnis für die hiesigen Vereine. Der VfL Salder II (1:8 bei der SG Remlingen/Denkte) und der FC Viktoria Thiede (1:6 beim TuS Cremlingen) kamen gehörig unter die Räder.

SG Achim/Börßum/Hornburg – FSV Fuhsetal 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Bätz (18.), 2:0 T. Wilkens (20.), 3:0 F. Wilkens (63.), 4:0 Sondergeld (66.).

Der Angriff auf den angestrebten dritten Tabellenplatz ist vorerst verpufft. Personell gebeutelt, war für den FSV bei der SG Achim nichts zu holen. Vor allem der krankheitsbedingte Ausfall vom derzeit treffsichersten Fuhsetaler Stürmer Kevin Kaschner wog schwer. Spätestens nach dem schnellen Doppelschlag (18./20. Minute) waren die Weichen der Gastgeber auf Sieg gestellt.

„Eine absolut verdiente Niederlage. Wir haben Zweikampfverhalten und Ballsicherheit vermissen lassen“, erklärte FSV-Trainer Dennis Kleinert nach dem Spiel. Bereits am Mittwoch hat seine Mannschaft die Möglichkeit, Wiedergutmachung zu betreiben. Ab 18.30 Uhr ist Fuhsetal dann beim Nordharzklassisten VfL Oker II zu Gast. Nachdem Platz 3 in der Liga nun in weite Ferne gerutscht ist, hat der FSV dort die Chance, das zweite Saisonziel – den Einzug ins Pokalfinale – noch zu realisieren.

TuS Cremlingen – Viktoria Thiede 6:1 (2:1). Tore: 1:0 Kunkel (6.), 1:1 Acar (8.), 2:1 Kunkel (30.), 3:1 Tyralla (62.), 4:1 Kath (64.), 5:1 Jacksteit (65.), 6:1 Neumann (78.). Bes.: Gelb-Rot für TuS Cremlingen (86.).

„Das Ergebnis spiegelt bei weitem nicht den Spielverlauf wider“, erklärte Viktoria-Trainer Hasan Örs, der im dritten Spiel seine erste Niederlage kassierte. Seine Mannschaft habe vor allem in der ersten Halbzeit viele Chancen gehabt, um mehr als nur den 1:1-Ausgleich durch Ceyhun Acar zu erzielen. „Der Spielaufbau passt, die Intensität in den Zweikämpfen stimmt und auch die Kombinationen bis in den Sechzehner sehen richtig gut aus – was fehlt, sind die erfolgreichen Torabschlüsse“, sagte der Coach und weiß nun, was im Training ganz oben auf der Liste steht.

Das Spiel in Cremlingen wurde ab der 62. Minute verloren. Innerhalb von drei Minuten schlugen die Gastgeber dreimal zu und gingen vorentscheidend mit 5:1 in Führung. „Da sind natürlich die Köpfe runtergegangen. Wir haben sehr viel investiert, uns nicht belohnt und dann die eiskalte Dusche bekommen“, sagte Örs, der aber vor allem das Positive aus der zu hoch ausgefallenen Niederlage mitnimmt.

SG Remlingen/Denkte – VfL Salder II 8:1 (3:0). Tore: 1:0 Hartkopf (26.), 2:0, 3:0 Klusmann (30., 31.), 4:0 Hartkopf (47.), 4:1 Zöfelt (53.), 5.1 Klusmann (65.), 6:1 Keune (82.), 7:1 Busemann (88.), 8:1 Hartkopf (90.).

Noch ist der Klassenerhalt für die VfL-Reserve rechnerisch möglich – schlicht der Glaube daran, dass Salder in den verbleibenden sechs Ligaspielen die Maximalpunktzahl von 18 Zählern holt, fehlt. Schließlich bedeutete das 1:8 beim Tabellenzweiten die 16. Niederlage im 20. Spiel. In Remlingen hielten die Gäste fast eine halbe Stunde lang die Null. Doch dann schlug der Favorit binnen fünf Minuten dreimal zu. Das schnelle 0:4 kurz nach der Pause beantwortete Luca Zöfelt mit dem Ehrentreffer. In den Schlussminuten schraubte die SG das Ergebnis dann in die Höhe.

