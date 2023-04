Dämpfer für die A-Jugend des SCU SalzGitter

Einen herben Dämpfer im Titelkampf der Fußball-Landesliga haben die A-Jugendlichen des SCU SalzGitter mit der 0:2-Heimniederlage gegen Lupo Martini Wolfsburg kassiert. Die B-Junioren des SCU holten gegen Reislingen-Neuhaus genauso einen Punkt wie die C-Junioren, die das Titelrennen durch das 2:2 bei Spitzenreiter Göttingen offen halten.

Landesliga

A-Junioren: SCU SalzGitter – Lupo Martini Wolfsburg 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Cioffo (84.), 0:2 Pörschmann (90.+1/FE).

Der Tabellenzweite aus Wolfsburg hatte in der Anfangs- und in der Schlussviertelstunde seine größte Durchschlagskraft. Vor der Pause hatte der Titelverteidiger aus der Südstadt zwischen der 20. und 40. Minute die größeren Spielanteile. Doch der nötige Torerfolg sprang dabei nicht heraus. Nach dem Pausentee gab es einen offenen Schlagabtausch. Ein Kopfball von SCU-Spieler Luis Berkefeld (64.) landete am Pfosten. Sechs Minuten vor Ultimo schaffte Diego Cioffo mit seinem abgefälschten Schuss die 1:0-Führung für den Gast. Mit einem verwandelten Foulstrafstoß erhöhte Hugo Leonhard Pörschmann in der Nachspielzeit auf 2:0 und sorgte damit für die zweite Heimniederlage des SCU.

B-Junioren: SCU SalzGitter – SV Reislingen-Neuhaus 2:2 (0:2). Tore: 0:1 Spano (5.), 0:2 Kuschel (12.), 1:2 Turhan (30.), 2:2 Bock (37.).

Den Start ist die Heimelf zu blauäugig angegangen. Der Gast aus der Volkswagenstadt hat eiskalt mit zwei Treffern zugeschlagen. „Wir haben uns in das Spiel zurückgekämpft. Am Ende ist die Punkteteilung in Ordnung. Der Punkt wird uns für die nächsten Aufgaben den nötigen Schwung verleihen“, lobte SCU-Trainer Marco Cordes.

Bezirksliga

C-Junioren: 1. SC Göttingen 05 II – SCU SalzGitter 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Schneider (5.), 0:2 Abdul-Nabi (43.), 1:2 Diederich (46.), 2:2 Körner (59.).

Der SCU überraschte den Tabellenführer mit einer starken, offensiv ausgerichteten ersten Spielhälfte. „Die Einstellung von den Jungs war schon Klasse. Bis zur 45. Minute haben wir die Aktionen gut beherrscht“, lobte SCU-Trainer Lennard Teuber. Zum Sieg reichte es in der Spitzenpartie nicht. Mit zwei unhaltbaren Freistoßtoren kamen die Universitätsstädter zum Ausgleich. „Wir sind weiterhin gut im Rennen um den Aufstieg. Jetzt gilt es gegen VfL Wolfsburg II am Mittwoch im Viertelfinale des Bezirkspokals den nächsten Coup zu landen“, schaute Teuber nach vorn.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de