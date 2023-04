Strecken von 200 Meter bis Halbmarathon

Am Sonntag starten die Läuferinnen und Läufer wieder in Liebenburg.

Am Samstag, 22. April, heißt es in Liebenburg bereits zum 17. Mal „Rund um die Bärenköpfe“. Der TSV Liebenburg freut sich in diesem Jahr auf mehr als 150 Laufbegeisterte, die im sportlichen Wettstreit um den Sieg durch den Liebenburger und Vöppstedter Forst laufen werden. Im Rahmen der Veranstaltung gibt es neben viel Abwechslung auch die Möglichkeit, Gutes zu tun.

Rosi Brennecke, die diese Veranstaltung ins Leben gerufen hat, hofft nach viel Vorbereitungsmühe mit ihrem 30-köpfigen Team wieder auf einen erfolgreichen Verlauf und wünscht sich gutes Wetter: „Hoffentlich bekommen wir auch noch durch Petrus Unterstützung, dann wird es bestimmt auch in diesem Jahr eine runde Sache, ein kleines Fest.“

Ob im 200-Meter-Lauf der Bambis oder auf der längsten Strecke, den 21 Kilometern, der „Großen“ – es werden bestimmt wieder spannende Wettkämpfe. Die sehr profilierten, aber wunderschönen Strecken mit erheblichen Anstiegen sind allerdings nichts für Rekordjäger. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Zum ersten Mal bieten die Liebenburger sogar eine vegetarische Grillstation an. Außerdem wird es eine Tombola geben und auch Kaffee und Kuchen werden nicht fehlen.

Zudem können Teilnehmer und Zuschauer bemalte Steinen gegen eine Spende erwerben. Der Erlös wird dem Kindergarten und dem Schulverein zugute kommen.

Die Startunterlagen können bis 45 Minuten vor dem Rennen abgeholt werden. Meldeschluss ist Freitag, 21. April. Weitere Informationen gibt es im Internet unter https://lauf.tsvliebenburg.de.

Startzeiten:

10.00 Uhr: Schüler (2000 Meter)

10.30 Uhr: Schüler (1200 Meter)

11.00 Uhr: Erwachsene (21 km)

11.10 Uhr: Bambinis (200 Meter)

11.45 Uhr: Erwachsene (10 km)

12.00 Uhr: Erwachsene (5 km)

