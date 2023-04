Salders Serie endet gegen Rammelsberg

Nun hat es den VfL Salder doch mal wieder erwischt. Das Team von Trainer Dominik Rittel hat das Kellerduell der Fußball-Bezirksliga 3 gegen den SV Rammelsberg mit 0:1 (0:1) verloren und damit einen Rückschlag im Abstiegskampf hinnehmen müssen. Gleichzeitig bedeutete die unglückliche Niederlage die erste Pleite für den Coach überhaupt.

Dieser dreifache Punktverlust war sicherlich nicht eingeplant. Dementsprechend geknickt war VfL-Trainer Dominik Rittel nach der Partie: „Das ist enorm bitter und das muss ich erst einmal sacken lassen. Wir hatten hier gefühlt 80 Prozent Ballbesitz und schaffen es einfach nicht, eine der zahlreichen Chancen zum Torerfolg zu nutzen.“

Nach zehn Minuten war es Maik Nirwing, der die frühe Führung für seine Mannschaft auf dem Schlappen hatte. Sein Versuch landete allerdings nur am Pfosten. Vier Minuten später schlugen die Gäste einen langen Ball hinter die Salderaner Abwehr, Jannis Lüer stand goldrichtig und markierte das 1:0 für Rammelsberg.

Das war es dann aber auch an offensiven Akzenten der Goslarer. Fortan spielte nur der VfL, hatte den Ball fast durchgehend am Fuß und erspielte sich auch etliche Möglichkeiten. Doch es war eben eines dieser Spiele, in denen die Kugel einfach nicht rein wollte. „Solch einen Tag haben wir heute erwischt. Allein sieben Mal laufen wir ins Abseits. Mindestens drei Entscheidungen möchte ich zumindest anzweifeln“, sagte der merklich geknickte Rittel, der nach acht erfolgreichen Spielen (sieben Siege, ein Unentschieden) erstmals als Verlierertrainer vom Platz ging. „Vielleicht haben uns am Ende doch zu viele Leistungsträger gefehlt“, so Rittel.

Nun gilt es für den VfL, den Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt schnell zu verdauen und in der kommenden Woche beim TSV Üfingen wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.

Tor: 0:1 Lüer (14.).

