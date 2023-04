Gerechtes Unentschieden zwischen Vahdet und Union

Der Anpfiff hing aufgrund der Wetterlage lange in der Schwebe, am Ende konnte des Derby in der Fußball-Bezirksliga 3 zwischen dem KSV Vahdet Salzgitter und Union Salzgitter angepfiffen werden und endete ohne Sieger. Nach dem 4:0 für Union vor drei Wochen hieß es am Sonntag im Can-Sportpark nach dem Schlusspfiff 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Nach zwei Minuten hätte Daniel Salge die Gäste bereits früh in Führung bringen können, brachte die Kugel aber nicht im Tor unter. Auf der Gegenseite machte es Vahdets Stürmer Sadik Balikci besser. Seinen Kopfballversuch entschärfte Union-Keeper Philipp Weykamp noch, aber bei der anschließenden scharfen Hereingabe stand Balikci blank und schob zum 1:0 ein (14.). „Union hat stark begonnen, aber wir haben das Spiel spätestens nach dem 1:0 in den Griff bekommen“, befand KSV-Trainer Veysel Polat.

Umso überraschender fiel dann der 1:1-Ausgleich in der 22. Minute. Justin Ruhrmann profitierte dabei von Abstimmungsproblemen zwischen Vahdets Innenverteidigung und Torwart Sabri Pugar. Mit dem Unentschieden ging es auch in die Kabine.

Eine Umstellung verhilft Vahdet zu mehr Stabilität

Aus dieser kamen wiederum die Gäste wacher heraus. „Jonas Teuber muss uns eigentlich zwingend mit 3:1 in Führung bringen, vergibt aber beide Chancen“, ärgerte sich Union-Trainer Lars Freytag. Vahdets Coach Polat sah seine Mannschaft in dieser Phase im Glück: „Wir hätten uns überhaupt nicht beschweren dürfen, wenn wir da in Rückstand geraten.“ Folgerichtig änderte er sein System, löste die Doppel-Sechs auf und stärkte die Außenbahnen, über die die Gäste immer wieder gefährlich nach vorne gekommen waren.

Die Umstellung stoppte den Vorwärtsdrang von Union und führte auf der anderen Seite auch zur größten Chance der Gastgeber. Tayfun Durmus vergab jedoch freistehend aus elf Metern. „Das war es dann aber auch mit wirklich gefährlichen Chancen für Vahdet“, befand Gästecoach Freytag, der mit seiner Elf den ersten Punktverlust nach der Winterpause hinnehmen musste. Für Veysel Polat und den KSV war es indes das dritte Spiel in Folge ohne Niederlage. Der Aufwärtstrend setzt sich also fort. „Es war am Ende ein gerechtes Ergebnis. Es bleibt unser altes Lied: Wir belohnen uns einfach nicht für den Aufwand, den wir betreiben.“

Tore: 1:0 Balikci (14.), 1:1 J. Ruhrmann (22.)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de