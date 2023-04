Thiedes C-Juniorinnen trotzen dem Primus ein Remis ab

Thiede. In einem rassigen Landesliga-Spitzenspiel trennt sich der Nachwuchs der Viktoria 30:30-unentschieden vom MTV Rosdorf.

Clara Mack (beim Wurf) hatte mit ihren elf Treffern großen Anteil am 30:30 ihres FC Viktoria Thiede gegen den MTV Rosdorf.

Mit einer kämpferischen Leistung hat die weibliche C-Jugend von Viktoria Thiede dem Tabellenführer der Handball-Landesliga, MTV Rosdorf, ein 30:30 (16:17)-Unentschieden abgetrotzt. Damit ist die Mannschaft von Trainer Fabian Kracik nur eines von zwei Teams, das in dieser Saison überhaupt einen Punkt gegen den designierten Meister geholt hat.

„Der Stolz auf den Punktgewinn und die wirklich gute Leistung meiner Mannschaft überwiegen heute ganz eindeutig“, freute sich Trainer Kracik über den Punktgewinn gegen den Spitzenreiter. Da war es auch nicht schlimm, dass seine Mädels mit einem Sieg bis auf einen Punkt an Rosdorf hätten heranrücken können. „Ich gehe nicht davon aus, dass der MTV noch ein Spiel verlieren wird, von daher ist das eher zweitrangig“, so Kracik.

Vielmehr hätte der Coach gern Platz 3, der am Ende der Saison zur Relegation zur B-Jugend-Verbandsliga berechtigt, bereits abgesichert. „Das wäre mit einem Sieg gegen Rosdorf der Fall gewesen.“ So muss der letzte entscheidende Punkt nun in den Spielen gegen Rhumetal, Peine oder Northeim eingefahren werden. Aufgrund des stark verbesserten Auftritts der Viktoria im Vergleich zu den Spielen vor der Osterpause dürfte bereits gegen Rhumetal alles klargemacht werden.

„Die Mädels haben sich gegen das beste Team der Liga wirklich sehr gut verkauft. Vor allem der kämpferische Einsatz hat mir sehr gut gefallen“, berichtete Kracik, dessen Team sich kurz vor Ende der ersten Halbzeit sogar kurzzeitig mal eine Zwei-Tore-Führung erspielt hatte (13:11, 20. Minute). Zur Pause stand dann ein knapper 16:17-Rückstand auf der Anzeigentafel.

Kurz nach dem Seitenwechsel lagen die Gäste plötzlich mit 20:17 in Front, doch die Viktoria-Spielerinnen steckten nicht auf und glichen nach 36 Minuten durch Mia Burgdorf wieder aus (22:22). Die mit elf Treffern überragende Clara Mack besorgte dann die 24:23-Führung. Das Spiel kippte im Anschluss immer hin und her. 35 Sekunden vor Schluss erzielte Burgdorf das 30:30. „Der letzte Wurf von Rosdorf landete dann am Außenpfosten. Das Unentschieden ist das gerechte Ergebnis“, bilanzierte Kracik.

Viktoria: Paul – Mack 11 Tore, Immenroth 1, Burgdorf 4, Grziwa 4, Friebe, Ascione 4, Böhm 1, Bockelmann, Glomb 5, Bauerecker.

