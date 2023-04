Dreimal 2:1 – aber nur ein Salzgitteraner Team kommt weiter

Da war es nur noch der FSV Fuhsetal! Im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals der Nordharzligisten und -klassisten mussten der SV Innerstetal II und der KSV Vahdet Salzgitter II am Ostermontag die Segel streichen. Damit halten in der Runde der letzten Acht nur noch die Fuhsetaler um Trainer Dennis Kleinert die Salzgitteraner Fahnen hoch.

SV Wendessen – FSV Fuhsetal 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Kaschner (40.), 1:1 Eigentor (68.), 1:2 Stern (75.).

Im Duell der beiden Nordharzligisten hatten die Gäste aus dem Fuhsetal mehr vom Spiel und gingen in der ersten Halbzeit durch Kevin Kaschner verdient in Führung. „Wir haben die Überlegenheit allerdings nicht wirklich genutzt und uns viele halbgare Chancen herausgespielt. Mit etwas mehr Konsequenz und Zielstrebigkeit hätten wir durchaus auch mehr Tore erzielen können“, gab FSV-Trainer Dennis Kleinert zu Protokoll, der keine wirklich gefährliche Szene der Gastgeber notierte. Dementsprechend sei es auch bezeichnend gewesen, dass der 1:1-Ausgleich durch ein Eigentor gefallen sei. „Danach wurde es dann etwas kribbelig und es entwickelte sich ein Kampfspiel“, sagte Kleinert. Mit einem direkt verwandelten Freistoß von Noah Stern fuhr der FSV am Ende aber doch noch den verdienten Sieg und damit den Einzug ins Viertelfinale ein. „Großes Kompliment an die Jungs, die nach dem 1:1 Moral gezeigt haben. Wir sind alle sehr happy über das Weiterkommen“, so Kleinert. Im Viertelfinale geht es nun gegen den Nordharzklassisten VfL Oker II, der den SC Harlingerode – immerhin Spitzenreiter der Nordharzliga-Staffel 1 – mit 3:0 aus dem Wettbewerb gekegelt hat.

SV Innerstetal II – TSV Münchehof 1:2 (1:1). Tore: 1:0 S. Hartmann (22.), 1:1 Bergmann (42.), 1:2 Lüders (78.).

Die nächste Pokalsensation durch den SV Innerstetal II war durchaus im Bereich des Möglichen. „Wir gehen absolut erhobenen Hauptes aus dem Pokal. Wir haben Münchehof Paroli geboten. Ein Unentschieden wäre in diesem Spiel das gerechteste Ergebnis gewesen“, sagte der SVI-Obmann und -Spieler Christoph Rollwage. Sein Team habe sich vier bis fünf gute Chancen herausgespielt und sei am Ende an der Effektivität gescheitert, die der Gast aus der Nordharzliga an den Tag gelegt habe. „Aber wir haben alle Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln können und sind zufrieden vom Platz gegangen“, so Rollwage.

SV Hahndorf – KSV Vahdet Salzgitter II 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Stöwenau (43.), 1:1 Sökmen (47.), 2:1 Nentwig (78./FE).

„Das ist ein Spiel, das ich so schnell nicht vergessen werde“, sagte KSV-Trainer Bekir Yeter. Sein Team habe in der ersten Halbzeit das Spiel gemacht, mehrmals Aluminium getroffen, einen Elfmeter verschossen und dann zu allem Überfluss auch noch das 0:1 kassiert. Nach dem schnellen Ausgleich direkt nach der Pause waren es wieder die Gäste, die das Heft in die Hand nahmen. Es folgte ein nicht gegebenes Tor für Vahdet sowie ein fragwürdiger Elfmeter zur Entscheidung für Hahndorf. „Leider hat sich der Schiri etwas von den Fans einschüchtern lassen“, so Yeters Kommentar.

