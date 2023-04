Üfingen brilliert im ersten Durchgang

Mit einem deutlichen 4:1 (4:0)-Erfolg schickte der TSV Üfingen in der Fußball-Bezirksliga 3 die Reserve des MTV Wolfenbüttel auf den Heimweg. Ein in der Höhe verdienter Erfolg für den TSV, der eine furiose erste Hälfte spielte und sogar Szenenapplaus der Zuschauer erhielt – eine nicht alltägliche Huldigung der Mannschaft von Trainer Frank Leitermann. Matchwinner der Üfinger war indes Lukas Kamann, dem an diesem Nachmittag drei Treffer gelungen waren.

Die Gastgeber legten bei frühlingshaften Temperaturen los wie die Feuerwehr. Bereits nach vier Minuten war Kamann zur Stelle und bugsierte auf engem Raum das Leder in die lange Ecke, unhaltbar für Gäste-Keeper Benjamin Pampus. Keine zehn Minuten später erhöhte Phillip Lüer auf 2:0 und profitierte dabei von einem Missverständnis in der Abwehr der Lessingstädter.

TSV Üfingen zeigt sich torhungrig

Die frühe Führung machte sich auch in dem Spiel der Üfinger positiv bemerkbar. Die Aktionen liefen rund und der Wille zu mehr Treffern war an diesem Nachmittag groß. Das unterstrich eindrucksvoll Stürmer Lukas Kamann, der noch vor dem Pausentee zweimal ins Schwarze traf. Damit war die Partie eigentlich schon nach 45 Minuten gelaufen.

Üfingen agierte bissig, war zweikampfstark, passsicher und suchte den direkten Weg zum Tor. Das änderte sich indes nach der Pause. Da schraubten die Schützlinge von Frank Leitermann einen Gang zurück. Die Gäste verkauften sich zwar nun besser, zu mehr als einem Ehrentreffer reichte es jedoch nicht.

„Nach dem Wechsel haben wir das Spiel bewusst verwaltet und uns auf die Defensive konzentriert“, erklärte der TSV-Trainer nach der Partie. „Deshalb spielte sich die Partie vorrangig im Mittelfeld ab und es entwickelte sich ein Geplänkel“, stellte er weiter fest und blickte noch einmal auf die erste Hälfte: „Das war eine unserer besten Halbzeiten dieser Saison, auf einem sehr hohen Niveau. Wir spielten schnörkellos, intelligent, geradlinig und klug. Das war echt klasse von meiner Mannschaft.“

Tore: 1:0 Kamann (4.), 2:0 Lüer (12.), 3:0, 4:0 Kamann (24., 35.), 4:1 Feldmann (68.).

