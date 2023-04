Hartmänner schießen SV Innerstetal II zum Sieg bei Borussia

Der SV Innerstetal II bleibt nach dem 4:2-Auswärtserfolg bei Borussia Salzgitter an der Spitze der Staffel 2 der 1. Fußball-Nordharzklasse. Und auch die Fortuna-Reserve hat die Aufstiegsränge nach einem 3:0-Sieg bei Union Salzgitter II weiter im Blick. In Staffel 3 feierte Borussia Salzgitter II einen wichtigen Heimerfolg im Abstiegskampf.

Staffel 2

Union Salzgitter II – Fortuna Lebenstedt II 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Vrbica (26.), 0:2 Schiersch (44.), 0:3 Rüstig (83.). Bes.: Gelb-Rot für Fortuna Doleschek (42.).

Beide Mannschaften mussten sich zunächst an den nassen Kunstrasen gewöhnen. Routinier Mario Vrbica brachte die Gäste dann mit einem Kopfball nach einem Freistoß in Führung. Kurz vor der Pause schwächte Marcel Doleschek die Fortunen mit seiner gelb-roten Karte. Doch die Lebenstedter zeigten sich wenig geschockt und erhöhten durch ein 30-Meter-Freistoß-Tor von Kapitän Steven Schiersch sogar noch auf 2:0. In der zweiten Halbzeit drückten die Gastgeber auf den Anschluss, trafen allein dreimal Aluminium. Das Tor erzielten aber die Gäste durch Yannik Rüstig.

Borussia Salzgitter – SV Innerstetal II 2:4 (1:2). Tore: 0:1 M. Hartmann (21.), 1:1 Zaid (43.), 1:2 M. Hartmann (45./FE), 1:3 L. Hartmann (66.), 1:4 S. Hartmann (68.), 2:4 Calinciuc (88.).

Familie Hartmann hat im Alleingang für den Auswärtserfolg des SVI II gesorgt. Zweimal Marcel sowie jeweils einmal Luca und Sven sorgten für die Gästetreffer. „Wir müssen dringend aufhören, uns die Gegentore selbst reinzumachen. Die Gegner haben es zu leicht“, ärgerte sich Borussia-Coach Björn Veckenstedt.

Victoria Heerte – AKV Salzgitter 3:3 (1:2). Tore: 0:1 Vasilev (17.), 0:2 Abdullah (18.), 1:2 Meyer (19.), 1:3 Bozkurt (59.), 2:3 Menzel (70.), 3:3 Meyer (75./FE).

Starke Moral der Heerter: Zweimal lagen die Gastgeber schon mit zwei Toren im Hintertreffen und konnten am Ende doch noch einen Punkt gegen den AKV feiern.

Staffel 3

Borussia Salzgitter II – SG Denkte/Wittmar 4:2 (3:1). Tore: 1:0 Ay (10.), 2:0 Yilmaz (29./FE), 3:0 Peker (37.), 3:1 Krüger (42.), 4:1 Mujezinovic (48.), 4:2 Krüger (50.).

Die Borussia-Reserve bleibt in diesem Fußballjahr ungeschlagen (zwei Siege, zwei Unentschieden). Mit dem Sieg gegen das Schlusslicht bauten die Fredenberger den Vorsprung auf die Abstiegsränge auf sieben Punkte aus.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de