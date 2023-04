Harm Osmers referiert vor Nordharz-Referees

Dettum. Der Fifa- und Bundesliga-Schiedsrichter kommt am 17. April ins Sportheim in Dettum.

Prominenter Besuch beim Event-Abend des Fußball-Kreises Nordharz: Mit Fifa- und Bundesliga-Schiedsrichter Harm Osmers kommt ein echter Hochkaräter unter den Unparteiischen am Montag, 17. April, ab 19 Uhr ins Sportheim des MTV Dettum (Landkreis Wolfenbüttel).

Kreisschiedsrichterobmann Daniel Masterson (Union Salzgitter) und sein Lehrwart Maximilian Ernst (SV Wendessen) sind hocherfreut über die Zusage des Schiedsrichterprofis vom SV Baden. Im vom DFB ausgerufenen „Jahr des Schiris“ hält der Bundesligareferee einen Lehrvortrag vor den Unparteiischen aus dem Nordharz.

Bevor der Vortrag des prominenten Gastes startet, werden die elf neuen Jungschiedsrichter, die kürzlich ihre Prüfung abgelegt haben, von Schiri-Chef Masterson den zugesagten 100-Euro-Einkaufsgutschein erhalten, mit dem sie sich bei der Sportetage Roth in Lebenstedt die Grundausrüstung für ihre künftige Tätigkeit besorgen können.

Der inzwischen zweifache Vater Harm Osmers hatte zunächst selbst bis zur A-Jugend aktiv in seinem Heimatverein SV Baden (NFV-Kreis Verden) Fußball gespielt, ehe er nach Absolvierung eines Schiedsrichterlehrgangs die Laufbahn als Unparteiischer ein. Über die Kreis-, Bezirks- und Verbandsebene arbeitete er sich empor. In der 2. Bundesliga ist der heute 38-Jährige seit 2011 als Unparteiischer aktiv. Bereits 2016 gelang der Sprung auf die höchste Bühne des deutschen Fußballs. Bis heute hat Osmers 90 Spiele in der Bundesliga geleitet. Die Berufung in den elitären Kreis der Fifa-Schiedsrichter erhielt der Hannoveraner im Jahr 2020.

Aus seinen reichlichen Erfahrungen wird Osmers am 17. April in Dettum berichten. „Wir haben uns über die Zusage riesig gefreut. Die Details einer Vorbereitung auf ein Spiel in einem vollen Stadion zu erfahren, wird vor allem unsere Jungschiedsrichter begeistern“, ist sich Daniel Masterson sicher.

