Goslar. Der Sportclub zeigt nicht die richtige Körpersprache und unterliegt mit 0:2. Goslar zieht in der Tabelle an Gitter vorbei.

Thilo Adam und der SC Gitter fanden in Goslar kein wirkliches Mittel gegen die Hausherren.

Fußball-Bezirksliga SC Gitter zeigt in Goslar eine schwache Vorstellung

Die Siegesserie des SC Gitter in der Fußball-Bezirksliga ist beim Goslarer SC 08 durch eine 0:2 (0:2)-Niederlage gerissen. Damit ist die Aufholjagd zur Spitzengruppe vorerst gestoppt. Der GSC ist mit dem Heimerfolg am Sportclub vorbei auf den sechsten Platz in der Tabelle geklettert, während der SC ei­nen Platz dahinter rangiert.

Die Hausherren zeigten sich zum Auftakt der Partie entschlossener. Der Sportclub entwickelte nicht die nötige Körpersprache, um dem GSC den nötigen Respekt einzuflößen. Mit einem Doppelschlag innerhalb von vier Minuten belohnte sich der Gastgeber dann mit der 2:0-Führung. Gitters Co-Trainer Volker Adam bemängelte die Vorgehensweise seines Teams bei den Aktionen: „Zuerst verschlafen wir eine Ecke und dann verschulden wir einen Foulelfmeter in einer nicht zwingenden Offensivaktion des GSC.“ Der Faden war dann bis zur Pause komplett weg. „Das war mit Abstand die schwächste erste Halbzeit von uns in der bisherigen Spielserie“, bemängelte Adam auf dem Weg zum Pausentee.

Eingewechselte Spieler verpassen den Anschlusstreffer

Nach 66 Minuten nahm Volker Adam dann einen Eingriff in das Spielsystem seines Teams vor. Mit der Hereinnahme von Samuil Kafelov für Jannis Rost und Mario Errico für Thilo Adam versuchte der Übungsleiter mehr Aktionen im Strafraum der Hausherren zu Erreichen. Der Versuch zeigte Wirkung. Doch Jens Jaschkowitz (71.), Errico (82.) und Kafelov (85.) konnten ihre Torchancen nicht zum 1:2-Anschluss nutzen. Die Abwehr der Kaiserstädter räumte danach den eigenen Strafraum wieder sicher sauber.

„Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir in der Tabelle die Verfolger auf Distanz halten. Eine Leistungssteigerung ist in jedem Fall erforderlich“, bemängelte Adam den blutarmen Auftritt seiner Formation.

Tore: 1:0 Bahlo (26.), 2:0 Almeida (30./FE).

