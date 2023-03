Der SV Innerstetal II übernimmt die Tabellenspitze

Der SV Innerstetal II ist der neue Tabellenführer der 1. Fußball-Nordharzklasse, Staffel 2. Gegen Mitaufsteiger Viktoria Thiede gelang ein 3:0-Heimsieg. In Staffel 3 kämpft sich Borussia Salzgitter II immer weiter aus dem Tabellenkeller. Gegen den MTV Salzdahlum II siegten die Fredenberger im heimischen Stadion mit 2:1

Staffel 2

SV Innerstetal II – FC Viktoria Thiede II 3:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Ahrens (17., 56./FE, 72.). Bes.: Rote Karte Thiede II (8.).

Das Spiel begann ganz nach dem Geschmack der Hausherren. Nach einer Notbremse waren die Gäste über 80 Minuten lang in Unterzahl. Gleichzeitig spielte das frühe 1:0 dem SVI II komplett in die Karten. „Das hat uns natürlich geholfen, aber ich muss sagen, dass wir unter den schweren Bedingungen auch eines unserer besten Spiele abgeliefert haben“, freute sich SVI-Spieler Christoph Rollwage über die Eroberung der Tabellenführung. Spieler des Spiels war Tim Ahrens mit seinem Dreierpack. „Das ist umso bemerkenswerter, weil er sein erstes Spiel nach anderthalb Jahren Pause gemacht hat“, so Rollwage.

Borussia Salzgitter – SG Lucklum-Veltheim II 0:3 (0:3). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Ta Bi Irie (5., 37./FE, 39.).

„Lucklum war gedanklich und mit den Füßen einfach schneller als wir. Das erste Tor schenken wir ihnen dann auch noch durch einen katastrophalen Fehler, und der Elfmeter zum 2:0 war wohl nicht zwingend berechtigt“, beschrieb Borussia-Trainer Björn Veckenstedt das Spiel, das bereits nach der ersten Hälfte entschieden war. Die zweite Halbzeit sei dann „sehr langweilig“ gewesen. „Die wollten nicht mehr, wir konnten nicht“, so Veckenstedt.

Victoria Heerte – Fatih Salzgitter 7:0 (2:0). Tore: Kömpel (2), Pohlmann (2), Goldbach, Röstel, Meyer.

Nachdem das Spiel gegen Lucklum II in der vergangenen Woche kampflos verloren wurde (wir berichteten), zeigte die Victoria-Elf von Steve Seiring einen famosen Start ins neue Fußballjahr. „Wir haben hoch verdient gewonnen und wollten es hinten raus fast zu schön zu Ende spielen“, so der Trainer. Allerdings habe der Rasen gelitten, was für die kommenden drei Heimspiele am Mittwoch, Sonntag und Mittwoch noch zum Problem werden könnte.

MTV Lichtenberg II – Union Salzgitter II 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Weitzel (70.).

Durch den Sieg klettert die MTV-Reserve vorerst auf einen Nichtabstiegsplatz. „Ich würde sagen, der Sieg geht in Ordnung. Wir waren die bessere von zwei Mannschaften, die sich auf dem tiefen Rasen bei uns eine wahre Schlammschlacht geliefert haben. An richtiges Fußballspielen war nicht zu denken“, so MTV-Trainer Patrick Günther.

Staffel 3

Borussia Salzgitter II – MTV Salzdahlum II 2:1 (2:0). Tore: 1:0 Ismail (6.), 2:0 Stahmic (19.), 2:1 Eigentor Gökden (84.).

Insgesamt hatte der Gast mehr den Ball, aber die Borussia die klareren Chancen. Zwei davon saßen bereits nach 20 Minuten. „Wir wollten die drei Punkte mehr und haben mit viel Leidenschaft und Druck gespielt und somit nicht viel zugelassen“, so Trainer Salen Sehic.

mh

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de