B-Junioren des SCU scheitern im Viertelfinale an Northeim

Der Traum vom Halbfinaleinzug im Fußball-Bezirkspokal der B-Junioren erfüllte sich für den SCU SalzGitter durch die 1:5 (0:0)-Heimniederlage gegen Eintracht Northeim nicht. Das Resultat im Duell zweier Landesligisten täuscht jedoch über den Spielverlauf hinweg. Der SCU hatte eine Halbzeit lang die besseren Karten und vergab die Chance auf ein Weiterkommen zu blauäugig.

Zwei Dinge liefen für das SCU-Trainergespann Marco Krause und Marco Cordes schon vor dem Anpfiff nicht nach Wunsch. „Eine Verlegung wegen des Ferienbeginns und dem damit verbundenen Ausfall von etlichen Akteuren auf beiden Seiten hat aufgrund der Terminenge nicht hingehauen. Jetzt spielen beide Teams nur mit 13 Akteuren. Zudem müssen wir den Rest der Saison auf Lenn Traube verzichten“, so Cordes vor dem Anpfiff.

Die Widrigkeiten steckten die Südstädter optimal weg. Die größte Möglichkeit zur Führung vergab Ali Suleiman gleich nach vier Minuten mit seinem vergebenen Strafstoß. Der SCU blieb bis zur 30. Minute trotzdem am Drücker. Arda Turhan (8.), Ibrahim Gültekin (18.) und Joey Ben Bock (19.) konnten den starken Torhüter des Niedersachsenliga-Absteigers aus Northeim allerdings nicht bezwingen. Auf der Gegenseite scheiterte der spätere vierfache Torschütze Bastian Redecker zweimal an SCU-Torhüter Finnley Krause. So ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Kabinen.

Mit dem 1:0 durch Redecker (56.) war für den Tabellendritten aus Northeim der Bann gebrochen. Der SCU spielte danach „Alles oder Nichts“ und wurde vom Torjäger der Eintracht mit drei weiteren Treffern aus dem Wettbewerb geballert. „Meine Jungs haben es eine Stunde lang mehr als gut gemacht. Wir haben uns nicht belohnt und wurden dann von einem starken Gegner bezwungen. Das Ergebnis ist eindeutig zu hoch ausgefallen“, tröstete Cordes seine Schützlinge nach der Partie, in der Turhan den Ehrentreffer erzielte.

Tore: 0:1 Redecker (56.), 0:2 Plümer (70.), 0:3, 0:4 Redecker (73., 76.), 1:4 Turhan (79.), 1:5 Redecker (80.). Bes.: Ali Suleiman (4., SCU) scheitert mit Foulelfmeter an Eintracht Torwart Leevi Andreß.

