Fuhsetal gewinnt Schlagabtausch bei Viktoria Thiede

Salzgitter. Der FSV setzt sich in der Nordharzliga mit 3:2 durch. Gitter II holt in Staffel 1 einen Überraschungssieg.

Jede Menge Tore gab es in den Nachholpartien der Fußball-Nordharzliga am Mittwochabend. In Staffel 1 holte der SC Gitter II einen Überraschungssieg bei Spitzenreiter Harlingerode. Der FSV Fuhsetal entschied das Derby in Staffel 2 gegen Thiede für sich und der VfL Salder II kassierte eine zweistellige Niederlage.

Staffel 1

SC 18 Harlingerode – SC Gitter II 2:4 (1:2). Tore: 0:1 Müller (14.), 1:1 Kone (27.), 1:2 Gabrielson (45.), 1:3 Heidt (71.), 1:4 Errico (74.), 2:4 Hausdoerfer (87.).

„Das war eine saugeile, brettstarke Mannschaftsleistung“, freute sich SC-Trainer Michael Weber über den Auftritt beim Spitzenreiter. Aus einer geschlossenen Defensive heraus setzte sein Team immer wieder Nadelstiche, die viermal zum Erfolg führten. „Unsere Umschaltmomente haben Harlingerode richtig wehgetan. Damit haben sie nicht gerechnet“, so Weber. Aus seinem Team hob der Coach Rechtsverteidiger Til-Valentin Günther hervor. „Er hat den Laden hinten dicht gehalten und zwei Tore vorbereitet.“

Staffel 2

FC Viktoria Thiede – FSV Fuhsetal 2:3 (0:1). Tore: 0:1 Stern (16.), 1:1 Schulz (64.), 1:2 Kaschner (76.), 2:2 Bartz (78.), 2:3 Freckmann (87.).

Der FSV Fuhsetal ist erfolgreich in die Rückrunde gestartet. „Wir waren alle heiß nach der wirklich langen Winterpause“, berichtete FSV-Trainer Dennis Kleinert. In Thiede hatte seine Mannschaft viel Platz, weil die Hausherren auf Konter setzten. „Wir haben diesen Raum erst gar nicht richtig nutzen können. Zum Glück sind wir trotzdem in Führung gegangen“, so Kleinert. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich dann ein „Kampfspiel“ und ein regelrechter Schlagabtausch. „Zum Glück mit dem besseren Ende für uns. Das war dann am Ende ein dreckiger Arbeitssieg für uns und gibt uns Aufwind für die kommenden Spiele“, so Kleinert.

SG Achim/Börßum/Hornburg – VfL Salder II 10:0 (3:0). Tore: 1:0 Bätz (6./FE), 2:0 Vöster (37.), 3:0 Wilkens (45.), 4:0 Nagelschmidt (58.), 5:0, 6:0, 7:0, 8:0, 9:0 Vöster (60., 69., 72., 74., 83.), 10:0 keine Angabe (90.).

VfL-Trainer Peter Hoppe hatte Anfang der Woche seinen Rücktritt erklärt. „Ich habe einen neuen Job angenommen und kann nicht mehr die Zeit aufbringen, die der Trainerjob benötigt“, so Hoppe. In Spiel 1 nach dem Rücktritt fungierte Leroy Ney als Spielertrainer und musste eine herbe Klatsche miterleben. Vor allem Achims Leon Vöster mit seinen sechs Treffern bekamen die Gäste nicht in den Griff.

mh

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de