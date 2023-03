Vincent Hellmann und Ferike Tynior schwimmen voran

Bei den Bezirksmeisterschaften der Schwimmer auf der langen Bahn in Northeim gab es gute Ergebnisse für die Salzgitteraner Aktiven. Vor allem einer der jüngsten Teilnehmer überzeugte.

Vincent Hellmann vom SC Delphin ist aus dem Jahrgang 2013 und hat erst vergangenen Spätsommer mit der Teilnahme an Wettkämpfen begonnen. Er qualifizierte sich in vier Disziplinen für die Bezirksmeisterschaft und holte am Ende dreimal Gold und eine Bronzemedaille. Seinen ersten Sieg sicherte er sich über die 100 Meter Brust in 1:48,30 Minuten – mit fünf Sekunden Vorsprung vor dem Zweitplatzierten. Über die 100 Meter Freistil reichte es „nur“ zu einem dritten Platz, allerdings fehlten lediglich zwei Hundertstelsekunden zu Platz 2. Über die doppelte Distanz – die 200 Meter Freistil – triumphierte Hellmann allerdings erneut und hatte mit 3:05,31 Minuten gleich sieben Sekunden Vorsprung auf die Konkurrenz. Der Sieg kam vor allem auch dadurch zustande, da Hellmann im Vergleich zu seinen Kontrahenten auf der zweiten Streckenhälfte am wenigsten Tempo abgebaut hatte. Diese Ausdauer musste er auch in seiner vierten Disziplin beweisen, den 200 Metern Brust. Er gewann in 3:50,47 Minuten und war der Einzige seiner Wertung mit einer Zeit von unter vier Minuten. Mit seinen Zeiten bei seinen Siegläufen schaffte Hellmann die Qualifikation für die Landesjahrgangsmeisterschaften im April.

Es fanden sich aber noch weitere Delphine auf dem Siegertreppchen wieder. Im Jahrgang 2008 gewann Jule Freytag über die 200 Meter Rücken und wurde Dritte über 100 Meter Rücken. Ebenfalls Bronze erhielt Lukas Eberlein bei den Junioren über die 100 Meter Brust. Loraine Eberlein wurde Dritte über 50 Meter Schmetterling. Es war eine Gelegenheit, Pflichtzeiten für 50-Meter-Strecken auf der langen Bahn für höherklassige Wettkämpfe zu schwimmen, was Eberlein über die 50 Meter Schmetterling und 50 Meter Freistil auch gelungen ist. Sie hat sich für die offenen Landesmeisterschaften qualifiziert.

Für den SC Hellas traten zwei Masters an. Ferike Tynior absolvierte ein sehr großes Programm bei diesen Meisterschaften. Sie schwamm über 400 Meter Freistil, 100 Meter Rücken, 100 Meter Freistil, 200 Meter Lagen, 200 Meter Freistil, 200 Meter Brust und 100 Meter Schmetterling. Jedes Mal war sie Erstplatzierte der Altersklasse 20. Bei den 200 Meter Lagen verbesserte sie dabei den Kreisrekord auf 2:22,63 Minuten. Thorsten Maue schwamm über 50 und 100 Meter Schmetterling und war jedes Mal Erster in der AK 45.

