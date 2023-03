Lebenstedter Derby zwischen AKV und Fortuna II bleibt torlos

Der SV Innerstetal II bleibt eine der positiven Überraschungen der diesjährigen Saison in der 1. Fußball-Nordharzklasse. Durch das 3:1 bei der SG Steinlah/Haverlah bleibt der SVI auf Platz 3 in Staffel 2 in Lauerstellung. Borussia Salzgitter II schaffte in Staffel 3 den Sprung von den Abstiegsplätzen.

Staffel 2

Union Salzgitter II – TSV Üfingen II 0:2 (0:2). Tore: 0:1 Bastian (24.), 0:2 Lu. Kick (44./FE).

Es war eine Leistungssteigerung bei Union Salzgitter II im Vergleich zum 0:8 bei Viktoria Thiede II zu erkennen. „Wir haben aber trotzdem zu viele Chancen zugelassen. Der Sieg für Üfingen geht in Ordnung“, fand Union-Trainer Jens Dörries.

SG Steinlah/Haverlah – SV Innerstetal II 1:3 (1:2). Tore: 1:0 Manchen (8.), 1:1 M. Hartmann (21./FE), 2:1, 3:1 S. Hartmann (43., 55.).

Christian Meier hat den Trainerjob bei der SG übernommen und hat ein gutes Spiel seiner Mannschaft gesehen: „Das Tor zum 2:0 wurde uns leider aberkannt. Insgesamt war es eine unglückliche Niederlage. Ein Unentschieden wäre das gerechtere Ergebnis gewesen.“

AKV Salzgitter – Fortuna Lebenstedt II 0:0. Tore: Fehlanzeige.

Die ersten 30 Minuten gehörten den Gastgebern. „Dann kam Fortuna besser ins Spiel und die Partie verlagerte sich ins Mittelfeld“, so AKV-Trainer Özgün Yenigün. In der zweiten Halbzeit hatte seine Mannschaft vier 100-prozentige Torchancen. „Wenn wir nur eine davon reinmachen, gewinnen wir das Spiel“, meinte Yenigün, der von einer intensiven Partie berichtete.

SG Lucklum-Veltheim II – Victoria Heerte 5:0 (Gast n. ang.).

Ein Kommunikationsproblem führte zur kampflosen Niederlage der Heerter. Frühzeitig hatte die Victoria um Verlegung gebeten und keine Antwort aus Lucklum bekommen. Nun hat sich herausgestellt, dass diese Antwort an eine veraltete E-Mail-Adresse gesendet wurde und deshalb nicht ankam.

Staffel 3

MTV Dettum – Borussia Salzgitter II 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Mujezinovic (15.), 1:1 Scheunemann (40./FE), 1:2 Sehic (53.), 2:2 Maschauer (61.). Bes.: Gelb-Rot für Borussia II (66., 90.+4).

Borussias Zweite erarbeitete sich zwei Führungen, stand am Ende aber nur mit einem Punkt da. „Viele fragwürdige Schiri-Entscheidungen haben meine Jungs nervös gemacht und zu vielen gelben und zwei gelb-roten Karten geführt“, sagte Spielertrainer Salen Sehic.

