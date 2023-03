28:27 – Dezimierter FC Viktoria Thiede liefert Maßarbeit

Der FC Viktoria Thiede (am Ball Chiara Ascione) setzte sich in Mellendorf denkbar knapp durch und verteidigte Platz 2.

Arg ersatzgeschwächt fuhren die Handball-C-Juniorinnen des FC Viktoria Thiede zu ihrem Landesliga-Auswärtsspiel gegen den Mellendorfer TV. Trainer Fabian Kracik standen in der Landeshauptstadt nur zwei Wechselspielerinnen zur Verfügung. Die Thiederinnen erwischten wahrlich keinen Glanztag – unter den Strich stand dennoch der 15. Sieg im 17. Saisonspiel. Beim 28:27 (12:13) lieferten die Thiederinnen Maßarbeit.

„Von Beginn an hatte man das Gefühl, dass es ein enges Spiel wird“, sagte Viktoria-Coach Kracik. „Wir konnten uns bei unserer Torfrau Sophie Paul bedanken, dass wir anfangs knapp in Führung lagen.“ Früh schlichen sich in der Defensive der Gäste Fehler ein. „Wir waren im Kopf zu langsam und haben unsre Gegenspielerinnen immer wieder aus den Augen verloren“, monierte Kracik.

Auch in der Offensive griff längst nicht jedes Rädchen ins nächste. „Unsere Chancenverwertung war wieder ein Manko“, sagte Kracik. Und als sich in der ersten Hälfte Clara Mack und Chiara Ascione jeweils am Knie verletzten und vorerst auf der Bank Platz nahmen, stockte das Thieder Spiel. Mellendorf nutzte die Thieder Probleme und führte zur Pause mit 13:12.

Kraciks Pausenansprache bestand aus einem Wort, das er mehrfach wiederholte: „Kämpfen, kämpfen, kämpfen!“ Auch Clara Mack und Chiara Ascione bissen auf die Zähne und kehrten in Hälfte 2 trotz Schmerzen zurück aufs Parkett.

Das Spiel blieb eng und keine Mannschaft setzte sich ab. „Am Ende gewannen wir nach großem Kampf mit einem Tor“, sagte der Viktoria-Coach. „Die Freude war groß, aber die Erschöpfung war in allen Gesichtern deutlich zu erkennen. Die Saison ist sehr lang für uns, und wir merken, dass die Kräfte langsam schwinden“, konstatierte Kracik. „Die vielen Verletzungen und Krankheiten dünnen den Kader immer wieder aus.

FC Viktoria Thiede: Paul – Mack 4, Fahl, Burgdorf 4, Grziwa 5, Friebe, Ascione 6, Glomb 5, Wolf 2.

