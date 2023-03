Die Icefighters verschlafen den Play-off-Auftakt

Sie legten einen klassischen Fehlstart hin: Die Salzgitter Icefighters kassierten im Halbfinale der Play-offs der Eishockey-Regionalliga eine 4:9 (1:2, 0:2, 3:5)-Niederlage bei den Jadehaien Sande und standen damit schon im zweiten Spiel mit dem Rücken zur Wand, das nur 23 Stunden später in Salzgitter über die Bühne ging.

„Wir haben nicht gut angefangen, schnell zwei dumme Tore kassiert. Ein paar Spieler waren einfach nicht wach“, monierte Icefighters-Coach Radek Vit, dessen Team bereits nach 6:22 Minuten mit 0:2 im Hintertreffen lag. Kurz vor dem Ende des ersten Drittels verkürzte Daniel Herklotz auf 1:2 – und es keimte Hoffnung auf im Lager der Gäste.

Ein erneuter Gegentreffer in Überzahl erzürnt Radek Vit

Gerade einmal 245 Sekunden waren im Mittelabschnitt gespielt, als die Icefighters den nächsten Rückschlag hinnehmen mussten – das 1:3. „Wir wollten dann zu viel und haben unsere Aufgaben in der Defensive nicht mehr gemacht“, ärgerte sich der Coach. Vor allem über Gegentreffer Nummer 4, den seine Schützlinge in 5:4-Überzahl kassierten – bereits im dritten Spiel hintereinander. „Es kann nicht passieren, dass man in Überzahl nicht bereit ist, nach hinten zu arbeiten. Das ist dann auch ein Grund, warum wir nicht erfolgreich sind“, meinte Vit und merkte an: „In diesen Dingen waren wir eben nicht so gut wie der Gegner.“

Die Ausfälle von Topscorer Tomas Čermák (Schulterverletzung) sowie den gesperrten Maximilian Rötsch und Jannis Bahr wiegten schwer, keine Frage. „Es waren wieder Spieler aus den ersten beiden Reihen, die uns gefehlt haben“, hob der Trainer hervor, dessen Mannen im Schlussdrittel durch Adam Strakos bereits nach 35 Sekunden auf 2:4 herankamen. Mit einem Doppelschlag binnen 23 Sekunden sorgten Vladislavs Barkovskis (47:44) und Tim Maier (48:07) dann jedoch für die Vorentscheidung. „Sande hat schon eine gute Mannschaft zusammen – und zurzeit auch den kompletten Kader. Das macht sich schon bemerkbar“, konstatierte Vit.

Icefighters: Korff, Schewe – Müller, Kanak; Friedrich, Kreismer; Vit, Löwing – Borisov, Pape, Strakos; D. Herklotz, Pelikan, Ceglarski; Koch.

Tore: 1:0 Maier (3.), 2:0 Tretjakovs (7.), 2:1 D. Herklotz (18., Pelikan), 3:1 Maier (25.), 4:1 Barkovskis (37. – in 5:4-Überzahl der Icefighters), 4:2 Strakos (41., Müller/Vit), 5:2 Barkovskis (48.), 6:2 Maier (49.), 6:3 Löwing (51., Strakos), 7:3 Barkovskis (55.), 7:4 D. Herklotz (56., Pelikan), 8:4 Tretjakovs (57.), 9:4 Dejdar (59., Empty Net).

Zeitstrafen: 4 Minuten Sande – 4 Minuten Icefighters.

Zuschauer: 400.

