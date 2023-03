Salzgitter Icefighters bangen um Topscorer Tomas Čermák

War das der letzte Auftritt von Tomas Čermák im Trikot der Salzgitter Icefighters? Mit einem Rettungswagen musste Salzgitters Topscorer beim 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) gegen die Harzer Falken am Freitagabend nach dem Schlusspfiff ins Krankenhaus transportiert werden und droht für die Play-offs auszufallen. Es war der traurige Höhepunkt einer ansonsten tollen und mitreißenden Partie vor der Rekordkulisse von 885 Zuschauern.

Eine Konfettibombe aus dem Gästeblock explodierte mit dem Anpfiff und traf die Gäste scheinbar in den Allerwertesten. Wie angepiekst gewannen sie das Bully, und ihre Traumreihe Davide Vinci, Regan Nagy und Filip Mrava stach nach nur 13 Sekunden mitten ins Mark der Icefighters zur Führung. Die Falken zogen fast ein Powerplay auf, drückten die Icefighters in die Defensive. Erst in der 6. Minute kam der erste Schuss der Hausherren auf das Tor der Falken. Es dauerte etwa eine Viertelstunde, ehe sich die Icefighters aus dem Würgegriff des Meisters befreiten.

Auf der Anzeigetafel machte sich das aber erst im zweiten Drittel bemerkbar. Passend zu seiner Trikotnummer markierte Lukas Vit nach schöner Vorarbeit von Jannis Bahr den verdienten Ausgleich in der 23. Minute. Das gab frischen Schwung und die Stahlstädter legten sofort nach, scheiterten jedoch zweimal unglücklich am Pfosten. Eine Führung hätte vermutlich weitere Kräfte freigesetzt, aber so kam es wie so oft im Sport: In Überzahl rutschte die Scheibe durch, und die Falken konterten aus dem eigenen Drittel eiskalt. Ihr kanadischer Topscorer Regan Nagy erwischte die Icefighters-Abwehr mit seinem Konter eiskalt. Das Team von Radek Vit antwortete mit wütenden Angriffen, wollte unbedingt den postwendenden Ausgleich erzielen. Die Falken bewahrten kühlen Kopf und erhöhten sogar noch auf 3:1 durch Filip Mrava. Mit dem 4:1 – erneut durch Nagy – kurz nach Beginn des dritten Drittels war die Partie entschieden. Mehr als das 2:4 durch Jakub Müller sprang für die nie aufsteckenden Icefighters nicht heraus.

Ganz im Gegenteil: Mit dem Abpfiff rasselten beide Top-Reihen auf dem Eis aneinander und am Ende der Auseinandersetzungen standen Spielstrafen für Jannis Bahr und Maximilian Rötsch im Protokoll sowie ein schwer verletzter Tomas Čermák, dessen Zukunft in Salzgitter offen ist, zumal Drittligist Herford seine Fühler nach ihm ausgestreckt hat. „Über weite Strecken haben wir ordentlich gespielt, ein paar falsche Entscheidungen haben uns die Partie gekostet“, so Trainer Radek Vit.

Icefighters: Korff, Schoch – Friedrich, Koch, Strakos, Bahr, Müller, Pelikan, Borisov, Vit, Frey, Bersevics, Čermák, Kaňák, Kreismer, Siglreithmaier, Rötsch.

Tore: 0:1 Mrava (1.), 1:1 Vit (23.), 1:2 Nagy (33.), 1:3 Mrava (38.), 1:4 Nagy (44.), 2:4 Müller (53.)

Strafen: Salzgitter 59 Minuten, Harzer Falken 45 Minuten.

