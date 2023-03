Drei Steterburgerinnen schnuppern am Remis

Salzgitter. Der TC SW tritt in Gifhorn nur mit drei Spielerinnen an und verliert mit 2:4. Der TC Bad ist gegen Waggum II chancenlos, Barum feiert Heimsieg.

Die Tennis-Wintersaison biegt auf die Zielgerade ein und die Verbandsklasse-Damen des TC SW Steterburg können befreit aufspielen. Der Klassenerhalt ist bereits sicher. Darum ist auch die zweite Niederlage in Folge – diesmal beim TC GW Gifhorn II – zu verschmerzen.

Verbandsklasse – Damen

TC GW Gifhorn II – TC SW Steterburg 4:2. Da Leni Röver fehlte, traten die Steterburgerinnen in Gifhorn lediglich zu dritt an. Und damit nicht genug: Katharina Osta­szewski war etwas angeschlagen, was sich in ihrem Einzel dann auch zeigte. „Katharina hat den ersten Satz gewonnen, aber konnte krankheitsbedingt nicht mehr auf dem gewohnten Niveau weiterspielen und verlor ihr Spiel noch in drei Sätzen“, haderte Mannschaftssprecherin Henriette Struckmann, die das Team verletzungsbedingt bereits die komplette Saison nur von außen unterstützen kann.

Dass der TC SW trotz der personellen Schwierigkeiten die Chance auf einen Punkt in Gifhorn hatte, lag an Lea Baschanow und Katharina Rucinski. „Lea war in ihrem Einzel klar besser, hat aber immer wieder Punkte liegen lassen und musste bis in den Match-Tiebreak, den sie dann gewonnen hat“, sagte Struckmann. Rucinski hat ihr Einzel hingegen in „ihrer unspektakulären und sehr effektiven Art“ in zwei Sätzen gewonnen. Im Doppel kämpften beide zusammen zwei Stunden lang um das Unentschieden, scheiterten jedoch in zwei Sätzen. „Aber der Klassenerhalt ist sicher, das war das Ziel“, so Struckmann.

Die Ergebnisse im Überblick:

Sydney Stöber – Lea Baschanow 4:6, 6:4, 6:10

Maya Hörmann – Katharina Rucinski 1:6, 2:6

Saskia Friedrich – Katharina Ostaszewski 4:6, 6:0, 10:4

Sina Hörmannkampflos

Stöber/S. Hörmann – Baschanow/Rucinski 6:3, 7:6

M. Hörmann/Friedrichkampflos

Regionsliga – Herren

TC Bad – SV GW Waggum II 0:6. Das Ergebnis gegen den bereits feststehenden Aufsteiger sah am Ende deutlicher aus, als es der Spielverlauf hergab. Die Einzel von Marc Schmidt (6:7, 5:7), Niklas Krause (4:6, 5:7) und Jonas Rode (6:7, 3:6) waren allesamt knapp. Und auch die Doppel Schmidt/Jonas Cramme (5:7, 4:6) und Krause/Julius Schoppe (6:7, 3:6) haben sich achtbar geschlagen.

TV Gut-Heil Barum – Braunschweiger THV 5:1. Durch den Sieg springen die Barumer am Gegner aus Braunschweig vorbei auf Platz 2 der Tabelle. Lediglich Sascha Niemz an Position 1 musste sich im Match-Tiebreak geschlagen geben (6:2, 4:6, 9:11). Alle anderen Partien gingen in zwei Sätzen an die Hausherren.

