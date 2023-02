SV Union Salzgitter gewinnt enges Verfolgerduell

Der SV Union Salzgitter hat seinen zweiten Tabellenplatz in der Tischtennis-Regionalliga nicht nur verteidigt, sondern seinen Vorsprung im Verfolgerduell mit dem TSV Lunestedt sogar noch ausgebaut. Die Sölter revanchierten sich mit dem 6:4-Heimsieg für die 3:7-Schlappe in Beverstedt. In der kleinen Altstadthalle durchlebten die heimischen Fans allerdings 150 Minuten lang ein Wechselbad der Gefühle.

Vor allem in der Anfangsphase gerieten die Gastgeber ins Hintertreffen, da der noch immer an den Auswirkungen seiner fiebrigen Erkältung leidende Johan Hagberg trotz aller Bemühungen nicht zu seiner Bestform fand. So war es nicht verwunderlich, dass der Schwede im Duett mit Nils Schulze im Doppel gegen die Ex-Zweitliga-Asse Elger Neumann/Matti von Harten unter die Räder geriet. Nicht anders erging es dem Stockholmer im Linkshänderduell mit von Harten. „Die Ausdauer reichte leider nur für den ersten Satz“, bedauerte Abteilungsleiter Peter Scheer, der in Vertretung für den erkrankten Teamchef Stefan Blanke das Coachen übernahm.

Noch brenzliger wurde die Lage als Agnius Kacerauskas gegen Elger Neumann in einem hochklassigen Schlagabtausch den Kürzeren zog. „Schade, das war knapp. Die Zuschauer haben aber hochklassige Ballwechsel gesehen“, urteilte Scheer, dessen Nummer 2 aus Litauen zuvor im Duett mit Felix Wilke bis zu diesem Zeitpunkt für das einzig Zählbare der Sölter sorgte.

In dieser heiklen Situation verteidigte Schulze seine weiße Weste auch gegen den vehement attackierenden Martin Wille bis zum 10:6 im vierten Satz. „Leider hat Nils vier Matchbälle ungenutzt gelassen und noch 10:12 verloren“, bedauerte Scheer, dessen Nervenkostüm auch bis zum glücklichen 11:9 im Entscheidungssatz weiter strapaziert wurde. An der Aufholjagd beteiligte sich fast parallel am Nachbartisch Felix Wilke, dem die Revanche für die 2:3-Schlappe in November mit zielgenauen Vorhand-Topspins gegen Anton Depperschmidt gelang.

Erstmals nahmen die Gastgeber das Zepter in die Hand, als Hagberg trotz seiner Kreislaufprobleme Elger Neumann mit 3:1 in Schach hielt. Von einem weiteren Kacerauskas-Stolperer blieben im dramatischen Schlussakt Schulze und Wilke unbeeindruckt und freuten sich über ihre gemeinsame Totalausbeute im unteren Paarkreuz.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de