Union Salzgitter benötigt etwas Anlaufzeit zum Heimsieg

Gelungener Rückrundenstart für den SV Union Salzgitter in der Fußball-Bezirksliga: Dabei machten sich die Hausherren das Leben beim 4:1 (2:0)-Erfolg über die SG Roklum-Winnigstedt zu Beginn selbst schwer.

Nach anfänglicher Unsicherheit bekam Union die Partie schnell in den Griff. Das klare Eckenplus von 4:0 zur Pause sprach dafür eine deutliche Sprache. Einziges Manko blieb die mangelnde Chancenverwertung. Nach 75 Minuten stellte der SVU die Weichen endgültig auf Sieg.

Die Gäste aus Roklum zerstörten die Ansätze des Gastgebers schon weit vor dem eigenen Strafraum mit einem konsequenten Körperspiel. Die eigenen Offensivaktionen wurden nur durch die weiten Einwürfe von Kon Moses Müller vor der Pause initiiert. Union hatte Mühe diese, wie Flanken in den Strafraum segelnden Bälle, zu klären.

Nach 20 Minuten war jedoch der Spuk vorbei. Jan Jaczak und Steffen Notzon sorgten mit ihren Sprints für das Aufweichen der Abwehrkette der Gäste. Florian Koziol (29.) und Dustin Duwe per Elfmeter (34.) stellten den 2:0-Halbzeitstand her. „Wir haben teilweise viel zu umständlich agiert. In der Abwehr sind wir nicht entschlossen genug“, monierte SVU-Trainer Lars Freytag beim Gang in die Kabine.

Nach der Pause blieb Union am Drücker. Aus dem Nichts fiel der 1:2-Anschlusstreffer der Gäste durch Aguero Joe (59.). Union wackelte jedoch nur kurz. Thomas Erlei mit einem Freistoßtor (79.) und Steffen Notzon mit einem Hammer unter die Torlatte zum 4:1 (87.) rückten die Spielverhältnisse ins rechte Licht.

„Wir waren teilweise zu ungeduldig in unseren Offensivaktionen. Es war das erste Spiel nach der langen Pause – und ein wichtiger Sieg“, stellte SVU-Coach Freytag nach dem Abpfiff fest.

Tore: 1:0 Koziol (30.), 2:0 Duwe (34./FE), 2:1 Aguero Joe (59.), 3:1 Erlei (79.), 4:1 Notzon (87.).

Bes.: Gelb-rote Karte für Tim Grund (79. SG Roklum).

