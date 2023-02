Young Steelers im Kreise der Nationalmannschaft

Lebenstedt. Vier Mädchen der Salzgitteraner Football-Jugend haben die Chance auf einen Einsatz bei der Europameisterschaft in Italien.

Die Footballer der Salzgitter Steelers sind in der Winterpause. Trotzdem gibt es Neuigkeiten aus dem Lager der Krähenrieder. Gleich vier Nachwuchstalente der Young Steelers haben es in den erweiterten Kader der U17-Nationalmannschaft im Flag-Football geschafft. Ein großer Erfolg für den jungen Verein.

Im Oktober und Februar fanden Sichtungslehrgänge der Jugendnationalmannschaft statt und der Niedersachsenmeister aus Salzgitter entsandte gleiche mehrere seiner Talente. In der vergangenen Woche standen dann die Ergebnisse der Lehrgänge fest und gleich vier Mädels der Young Steelers haben es in den vorläufigen Nationalmannschaftskader geschafft. Jolina Führmann, Anni und Greta Holzwart sowie Janice Gatzka fahren im Mai ins Trainingslager und kämpfen dort dann um die begehrten Plätze im endgültigen Kader, der dann zu den Europameisterschaften in Italien fährt.

Die erfolgreiche Nachwuchsarbeit der Steelers findet mit der Nationalmannschaftsnominierung des Quartetts ihren vorläufigen Höhepunkt. In den vergangenen beiden Jahren waren die Young Steelers jeweils Niedersachsenmeister geworden und scheiterten in den Spielen um die norddeutsche Meisterschaft jeweils nur knapp.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de