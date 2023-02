Korff-Vorlage und Čermák-Hattrick

Die Salzgitter Icefighters erledigen fleißig ihre Pflichtaufgaben im Kampf um Platz 3 in der Eishockey-Regionalliga. Im vorletzten Auswärtsspiel der regulären Saison feierte das Team von Trainer Radek Vit am Freitagabend einen 6:2-Auswärtserfolg beim Hamburger SV.

Ein Tor in Unterzahl ist im Eishockey nicht alltäglich, wenn dann aber auch noch der eigene Keeper die Vorlage dazu gibt, handelt es sich um einen hohen Seltenheitswert. So geschehen am Freitag in der Eisbahn von Hamburg-Stellingen. In der 22 Minute leitete Icefighters-Torwart Dennis Korff einen Konter ein und spielte die Scheibe auf Jakub Müller, dieser bediente Lukas Vit, der dann das 2:1 für die Gäste besorgte.

Der zweite Höhepunkt aus Salzgitteraner sicht erstreckte sich über elf Minuten. In der 47. Minute trug sich Topscorer Tomas Čermák – ungewöhnlich spät – erstmals in die Spielstatistik ein und machte das vorentscheidende 4:2 für seine Mannschaft. In der 54. und 58. Minute legte der Tscheche nach und machte damit seinen lupenreinen Hattrick und den Auswärtssieg perfekt.

Wichtig: Salzgitteraner zeigen mannschaftliche Geschlossenheit

Trainer Radek Vit war mit der Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden – allerdings erst ab der 40. Spielminute. Vorher kritisierte der Coach, dass die Leistung seines Teams nach einer Führung jeweils etwas eingebrochen ist. „Im letzten Drittel haben wir dann endlich konsequent durchgespielt. Der Hattrick von Tomas ist dann auch Resultat der mannschaftlichen Geschlossenheit, die wir auch in den Play-offs brauchen, um Erfolg zu haben“, lobte der Coach sein Team.

Wie schon in Timmendorf experimentierte Vit ein wenig und bot Stürmer Jakub Müller in der Verteidigung auf. „Jakub ist ein intelligenter Spieler, der vor allem viel Sicherheit an der Scheibe ausstrahlt und einen guten ersten Pass spielt. Er kann sich in den verbleibenenden Hauptrundenspielen jetzt noch in der Abwehr einspielen“, so Vit.

Die Statistik

Icefighters: Korff, Schoch – Müller, Kaňák, Bahr, Kreismer, L. Vit, Rötsch – Pape, Čermák, Strakos, D. Herklotz, Pelikan, Borisov, Frey, Siglreithmaier, Bersevics.

Tore: 0:1 Bahr (8., D. Herklotz, Pelikan), 1:1 Oertel (18.), 1:2 L. Vit (22., Müller, Korff, in 4:5-Unterzahl), 2:2 Schümann (30.). 2:3 Müller (38., D. Herklotz, Strakos), 2:4 Čermák (47., L. Vit, D. Herklotz), 2:5 Čermák (54., Strakos, Pape), 2:6 Čermák (58., Strakos, Müller).

Strafzeiten: Hamburg: 10 Minuten, Icefighters: 16 Minuten.

Zuschauer: 87

