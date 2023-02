Dominik Rittel konnte den Leistungseinbruch seiner Mannschaft in den letzten zehn Spielminuten kaum fassen.

Fußball VfL Salder fängt sich vier Gegentore in der Schlussphase

Für die Fußball-Bezirksligisten aus Salzgitter wird es am kommenden Wochenende wieder Ernst. Die Rückrunde beginnt. Am vergangenen Wochenende sind die Nachholspiele zwischen dem SV Innerstetal und Lochtum sowie zwischen dem KSV Vahdet Salzgitter und Fortuna Lebenstedt witterungsbedingt ausgefallen (wir berichteten). Trotzdem wurde Fußball gespielt. Neben den Testspielen von Bleckenstedt (8:4 in Lehndorf) und vom SC Gitter (4:4 gegen Nieste, wir berichteten) war mit dem VfL Salder ein weiterer Bezirksligist im Einsatz.

VfL Salder – Teutonia Groß Lafferde 3:5 (2:1). Tore: 1:0 Nirwing (19.), 2:0 Scherger (21.), 2:1 Neumann (35.), 3:1 Pyrskalla (65.), 3:2 Paul (80.), 3:3 Zobjack (83.), 3:4, 3:5 Paul (86., 87.).

VfL-Trainer Dominik Rittel hat in der Nacht zu Montag nicht gut geschlafen: „Die Schlussphase hat mich schon sehr beschäftigt. Vier Gegentore in sieben Minuten, das geht einfach nicht.“ Dabei hatte seine Mannschaft 80 Minuten lang sehr gut gespielt. „Wir haben eine neue Spielanlage mit viel Pressing und damit viel Laufarbeit probiert. Das hat lange auch sehr gut geklappt“, so Rittel. Dann verletzten sich nacheinander Lars-Ole Müller und Max Scherger, die Beine der übrigen VfL-Spieler wurden schwerer und spätestens nach dem 2:3-Anschlusstreffer aus 30 Metern war die Luft komplett raus beim VfL.

Weitere Ergebnisse:

FSV Fuhsetal – SV Fümmelse 3:3

VfL Salder III – Union SZ II 3:2

Gebhardsh. II – Vic. Heerte 4:0

SC Gitter II – Pfeil Broistedt 4:1

Gebhardshagen – Harlinger. 5:2

ESV Wolfenbüttel – Vic. Heerte 2:4

VfL Salder II – Himmelsthür II 3:3

Vik. Thiede – Gr. Döhren 2:3

TSV Salzgitter – Fort. Leb. II 2:2

FC 45 SZ – Bor. SZ III 1:5

Testspiele in dieser Woche:

Rautheim - Bleckenst. (Di., 19 Uhr)

Union – Rhüden (Mi., 19 Uhr)

