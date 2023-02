Germania Bleckenstedt kassiert 1:4 zum Testspiel-Auftakt

Der erste Testlauf war zwar – gemessen am Ergebnis – kein guter, doch das, was Fußball-Bezirksligist Germania Bleckenstedt in seiner ersten Partie der Winter-Vorbereitung beim Landesliga-Zweiten MTV Wolfenbüttel spielerisch auf dem Kunstrasenplatz im Meesche-Sportpark zeigte, war deutlich besser als es die 1:4 (0:2)-Niederlage der Kanal-Kicker erahnen lässt.

Abwehr-Schnitzer von Germania Bleckenstedt werden sofort bestraft

„Wir waren froh, dass wir überhaupt mal wieder auf einem großem Platz Fußball spielen konnten“, sagte Germania-Coach Gökhan Arikoglu. „und ich war zufrieden mit dem Auftritt meiner Jungs.“ Dass zwei böse Abwehr-Schnitzer zu zwei Gegentoren führten, verdeutlichte laut Arikoglu, „dass Fehler von einer Mannschaft auf Landesliga-Niveau sofort bestraft werden“.

Ihre beste Phase mit guten Chancen hatten die Germanen kurz vor und unmittelbar nach der Pause. Tahir Darboes Schuss (43. Minute) wurde auf der Linie geklärt, Rico-Rene Frank hätte besser gelupft als geschoben (50.). In Minute 47 traf Frank nach sehenswertem Spielzug zum zwischenzeitlichen 1:2.

Tore:1:0 Abou-Raya (13.), 2:0 Göwecke (35.), 2:1 Frank (47.), 3:1 Abou-Raya (53.), 4:1 Krömer (70.).

