Salder besiegt Angstgegner und bleibt oben dran

Noch hat der VfL Salder den Kampf um die Vizemeisterschaft in der Tischtennis-Bezirksoberliga – und damit die Option für die Teilnahme an der Relegationsrunde zur Landesliga – nicht abgehakt. Zwar ist der TSV Schöppenstedt in der Tabelle vorbeigezogen, aber der VfL hat bei einem Spiel weniger auch nur einen Punkt Rückstand. Der Start in die Rückrunde ist Salder nun beim Angstgegner ESV Wolfenbüttel mit einem hart umkämpften 9:4-Auswärtssieg gelungen.

VfL gewinnt sechs von sieben Fünfsatzkrimis

Das Ergebnis spiegelte allerdings nicht die Kräfteverhältnisse dieser äußerst dramatischen Begegnung wider, da die Gäste von sieben Fünfsatz-Spielen sechs auf der Habenseite verbuchten. Glück fehlte lediglich den beiden Routiniers Martin Müller und Waldemar Marquitan, die sich im Doppel den beiden Materialspielern Klaus Waldhofer und Sascha Künzel in der Verlängerung des Entscheidungssatzes 12:14 beugen mussten.

In der selben Disziplin hatte auch das Duo David Hulm/Rene Hoffmann das Nachsehen, während der formstarke Jan-Patrik Stiller mit seinem Partner Mark Kuiff gegen Michael Zieba/Michael Mahler im fünften Durchgang die totale Pleite im Doppel abwenden konnten.

Der Rückstand vergrößerte sich sogar, als Hulm keine Antworten auf den Angriffsdruck von ESV-Kapitän Möhrig geben konnte. Die Trendwende für Salder leitete dessen Frontmann Stiller ein, der Zieba nicht den Hauch einer Chance ließ. In dessen Sog punkteten anschließend Kuiff, Hoffmann, Marquitan und Müller jeweils mit teilweise äußerst glücklichen 3:2-Erfolgen. „Den moralischen Knockout“ bekamen die Eisenbahner laut Stiller durch die Niederlage ihres Kapitäns Möhrig. „Das war die Vorentscheidung. Historisch betrachtet hat Sebastian eine positive Bilanz gegen mich und drei der letzten vier Spiele gewonnen. Diesmal habe ich jedoch fast fehlerfrei gespielt“, scheute sich Stiller nicht vor Eigenlob und ebnete mit seinem 3:1-Erfolg den Weg für Hulm und Kuiff zum Matchgewinn.

„Dienstagabend haben wir uns durchgebissen. Samstag müssen wir uns in Schöppenstedt deutlich verbessern, wenn wir eine Chance haben wollen“, forderte Stiller.

kjz

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de