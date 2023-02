Salzgitter Icefighters machen Play-offs perfekt

Einen ganz wichtigen Heimsieg fuhren die Salzgitter Icefighters in der Eishockey-Regionalliga Nord am Sonntagabend ein. Im Duell um den dritten Tabellenplatz bezwangen die Stahlstädter Verfolger Adendorfer EC mit 7:1 und vergrößerten ihren Vorsprung auf sieben Punkte. Gleichzeitig schaffte die Mannschaft von Trainer Radek Vit auch den sicheren Einzug in die Play-offs – sie kann in den verbleibenden sieben Hauptrundenspielen nicht mehr auf Platz 5 abrutschen.

Adendorfer EC übernimmt zunächst das Kommando in Salzgitter

Die knappe 4:5-Niederlage vom Freitagabend in Braunlage steckte den Gastgebern noch ein wenig in den Knochen, zumal mit Adam Strakos ein weiterer Spieler verletzt ausfiel. Mit der Aussicht, bei einem Erfolg auf einen Zähler an die Icefighters heranzurücken, ging Adendorf zu Beginn forsch ans Werk und übernahm das Kommando auf dem Eis. Die Gäste hatten die klare Bully-Hoheit und machten damit den Hausherren das Leben schwer.

Dennoch fiel die nicht unverdiente Führung der Gäste eher aus heiterem Himmel. Bei dem harmlosen Schuss von Adendorfs Yannick Henry machte Torhüter Dennis Korff eine unglückliche Figur. Ansonsten dominierten die Abwehrreihen, die auf beiden Seiten wenig zuließen und sich gut auf die Gegner eingestellt präsentierten. Trainer Radek Vit machte bei seinen Jungs vor den Abschlussversuchen den einen oder anderen Haken zu viel im Angriff aus, davon abgesehen war er sehr zufrieden mit dem Einsatz seiner Männer, die aus dem schwachen ersten Drittel bei den Harzer Falken die Lehren gezogen hatten.

Tomas Čermák sorgt für den Ausgleich der Salzgitter Icefighters

Im zweiten Spielabschnitt änderte sich das Bild. Die Icefighters erhöhten die Schlagzahl und drängten Adendorf immer mehr in die Defensive. „Wir haben alles, was wir im ersten Drittel gut gemacht haben, fortgesetzt und sogar noch eine Schippe drauf gelegt. Wir haben mehr Druck ausgeübt, mehr Zug zum Tor entwickelt und schneller den Abschluss gesucht“, lobte Vit. Die erster Großchance hatte Tobias Kreismer, wenig später jagte Jannis Bahr die Scheibe an die Unterkante der Latte. Wie ein Befreiungsschlag wirkte dann der Ausgleich durch Tomas Čermák. Der Tscheche, dessen Eltern das Spiel auf der Tribüne verfolgten, hämmerte den Puck in die Maschen.

Nur wenig später eroberte Christian Pelikan das Spielgerät hinter dem gegnerischen Tor und legte mustergültig zum Führungstreffer für Thomas Pape auf. In Überzahl erhöhten die Icefighters nach erstklassiger Vorlage von Jakub Müller auf Jannis Bahr, der sich für seine gute Leistung belohnte.

Im Schlussdrittel hielten die Gastgeber das letzte Aufbäumen der Gäste gut in Schach. Spätestens mit dem 4:1 durch Müller war die Gegenwehr gebrochen. In den Schlussminuten wurde es dann deutlich: Daniel Herklotz schloss einen erstklassigen Konter ab und Čermák legte mustergültig für Pape auf. Den Schlusspunkt markierte Kirill Borisov per Penalty, den er selbst herausgeholt hatte.

Salzgitter Icefighters – Adendorf 7:1 (0:1, 3:0, 4:0)

Icefighters: Korff, Schewe – Kaňák, Bahr, Friedrich, Siglreithmaier – Müller, Čermák, Pape, Bersevics, D. Herklotz, Borisov, Frey, Kreismer, Pelikan.

Tore:

0:1 Henry (6.)

1:1 Čermák (30., Bahr, Pape, in 5:4-ÜZ)

2:1 Pape (32., Pelikan, Čermák)

3:1 Bahr (37., Müller, Pape, in 5:4-ÜZ)

4:1 Müller (52., Čermák, Pape, in 5:4-ÜZ)

5:1 D. Herklotz (54., Müller, Borisov)

6:1 Pape (55., Čermák)

7:1 Borisov (58., Penalty)

Strafzeiten:

Icefighters: 10 Minuten

Adendorf: 14 Minuten

Zuschauer: 254

