Zu hohe Hypothek aus dem Anfangsdrittel für die Icefighters

Es bleibt dabei: Die Salzgitter Icefighters können in der Eishockey-Regionalliga einfach nicht gegen die Harzer Falken aus Braunlage gewinnen. Am Freitag gab es durch das 4:5 im Wurmbergstadion die elfte Niederlage im elften Spiel seit die Falken 2021 aus der Oberliga abgestiegen sind. Dabei konnten die Icefighters diesmal sogar zwei Drittel für sich entscheiden. Die 0:4-Hypothek aus den ersten 20 Minuten war allerdings zu hoch.

„Wir haben das erste Drittel komplett verschlafen, waren nicht wirklich auf dem Eis und bekommen zu Recht vier Gegentore, weil wir in den Zweikämpfen nicht präsent waren und unsere Aufgaben nicht konsequent erledigt haben“, analysierte Icefighters-Trainer Radek Vit nach der Partie.

Gleichzeitig hatte die „Nicht-Leistung“ einiger seiner Jungs auch Konsequenzen für den weiteren Spielverlauf. „Wir haben für die restlichen 40 Minuten auf zwei Reihen umgestellt und drei Spielern keine Einsatzminuten mehr gegeben“, so Vit. Namen wollte er dabei nicht nennen. Nur so viel: „Es geht um Spieler, die mehr Eiszeit verlangen, aber nicht die entsprechende Leistung dafür bringen.“

Die zwei Salzgitteraner Reihen verhinderten dann ein erneutes Debakel wie beim 2:10 zum Jahresauftakt an gleicher Stelle. Neuzugang Nicholas Kaňák erzielte in seinem fünften Spiel für die Icefighters seinen ersten Treffer. In Überzahl gelang dem Tschechen der 1:4-Anschluss (28.). Doch die Falken antworteten nur drei Minuten später und stellten durch Davide Vinci den alten Abstand wieder her. Daniel Herklotz sorgte dann 36 Sekunden vor der zweiten Drittelpause dafür, dass der zweite Abschnitt doch noch an die Gäste ging (2:5).

Topscorer Tomas Čermák brachte durch seinen Treffer zum 3:5 nach 44 Minuten wieder etwas Hoffnung auf einen Auswärtspunkt zurück. Diese Hoffnung wurde durch das Tor von Tobias Kreismar neun Minuten vor dem Ende weiter genährt. Allerdings gelang den Gästen der erhoffte Ausgleich nicht mehr. „Chancen dazu waren da, aber der Aufwand, den wir aufgrund des schwachen ersten Drittels betreiben mussten, wurde leider nicht belohnt“, so Trainer Vit.

Was aber überwiegt jetzt – der Ärger über die schwache Vorstellung zu Beginn des Spiels oder die tolle Moral der Mannschaft im weiteren Verlauf? „Für mich überwiegt ganz klar die Enttäuschung. Denn die erwähnten Spieler haben der Mannschaft einen Bärendienst erwiesen. Ihre Kollegen mussten nämlich sehr hart arbeiten in der Folge. Ich hoffe, dass uns das in den weiteren Partien nicht auf die Füße fällt.“

