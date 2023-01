Sören Arzbach (links) und der SV Union Salzgitter bewegen sich in dieser Saison bei ihren Tacklings bislang meist im Rahmen des Erlaubten. Lediglich 16 gelbe und eine gelb-rote Karte haben die Sölter in 17 Spielen gesehen. Beim TSV Üfingen (in Grün, Phillip Lüer) stehen nach 18 Spielen bereits 28 gelbe, zwei gelb-rote und eine rote Karte auf dem Konto.