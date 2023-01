Broistedt II sichert sich Zebra-Cup der SG Steinlah/Haverlah

Nach vielen Jahren Pause fand kürzlich wieder der Zebra-Cup der SG Steinlah/Haverlah im Frauenfußball statt. Insgesamt sieben Teams waren in die Burgsporthalle in Gebhardshagen gekommen, um im Modus „Jeder gegen jeden“ den Sieger auszuspielen. Am Ende setzte sich Bezirksligist Pfeil Broistedt II ohne Punktverlust durch.

In der gut besuchten Burgsporthalle in Gebhardshagen konnten die Gastgeberinnen der SG Steinlah/Haverlah neben Pfeil Broi­stedt II auch noch die Teams vom SV Wendessen II, vom TSV Rüningen, vom MTV Wolfenbüttel, vom SC Harlingerode und vom SSV Sehlde begrüßen. Am Ende reichte es für die SG-Frauen zu zwei Erfolgen und zu Platz 5 in der Tabelle.

Gastgeber gewinnt packendes Duell gegen den SSV Sehlde

Spannung bot vor allem das Duell zwischen dem SSV Sehlde und der SG Steinlah/Haverlah. Mit guten Reaktionen verhinderte Sehldes Torfrau einen frühen Rückstand ihrer Mannschaft. Bei den Kontern zeigte der SSV gleichzeitig stets seine Gefährlichkeit. Am Ende war es allerdings die SG Steinlah/Haverlah, die jubeln durfte. Kurz vor Schluss, in einer starken Drangphase der Gastgeberinnen, erlöste Luisa Klapproth mit einem satten Flachschuss zum viel umjubelten 1:0 die große Fangemeinde ihrer Mannschaft.

Das Comeback des Zebra-Cups verlief durchweg mit fairen Partien und kam am Ende sowohl bei den Spielerinnen der sieben Mannschaften als auch bei den zahlreichen Zuschauern in der Burgsporthalle bestens an. Der Veranstalter SG Steinlah/Haverlah hofft daher auf eine Wiederholung des Turniers und zwar nicht erst wieder in ein paar Jahren.

