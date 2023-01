Čermák schießt die Icefighters 15 Sekunden vor Ende zum Sieg

Tomas Čermák (in Schwarz, links, hier gegen Timmendorf) brachte die Eissporthalle am Salzgittersee mit seinem Treffer zum 4:3-Endstand kurz vor dem Schlusspfiff zum Kochen.

Die Salzgitter Icefigh–ters bleiben in diesem Jahr weiterhin ungeschlagen in der heimischen Eissporthalle. Allerdings strapazierte das Team von Trainer Radek Vit die Nerven der über 300 Fans an der Humboldtallee bis zur letzten Sekunde. Mit 4:3 entschieden die Icefighters die Eishockey-Regionalligapartie gegen den Hamburger SV für sich. Zwei Minuten vor dem Ende hatten die Stahlstädter noch mit einem Tor im Rückstand gelegen.

Es gibt Spiele, an die man sich auch in ein paar Jahren noch erinnern wird, wenn man live vor Ort dabei war. Die Partie gegen den HSV dürfte in diese Kategorie fallen. In einem engen Match schenkten sich beide Teams nicht viel und gingen mit einem 2:2 ins letzte Drittel. Als dann ausgerechnet der Ex-Salzgitteraner Luca Häufler in der 52. Spielminute die 3:2-Führung für die Gäste besorgte, schien die gute Heimbilanz der Hausherren (9 Siege in 10 Spielen) einen Kratzer zu bekommen.

Coach Radek Vit verpasst den Siegtreffer

Doch die Icefighters bewiesen Nehmerqualitäten und vor allem Moral. Zunächst erzielte Kiril Borisov 104 Sekunden vor der Schlusssirene den Ausgleich für seine Mannschaft. Und als sich alle in der Halle bereits auf eine Verlängerung einstellten, kam der große Auftritt von Salzgitters Topscorer Tomas Čermák. Mit seinem 40. Saisontor im 18. Spiel sorgte er 15 Sekunden vor dem Ende für das 4:3 und für kollektiven Jubel im Chinadome.

„Ich war mir schon relativ sicher, dass wir den Ausgleich noch erzielen können. Aber dass es in der regulären Spielzeit noch zum Sieg reichen würde, hatte ich nicht zwingend erwartet“, gab Icefighters-Trainer Radek Vit nach der Partie zu. Um diese Aussage noch zu unterstreichen, berichtete der Coach, dass er den Siegtreffer gar nicht gesehen habe: „Ich habe schon die Aufstellung für die Verlängerung aufgeschrieben, bis dann plötzlich der Jubel ausbrach. Den Zettel konnte ich danach wegschmeißen.“

Kritik durch Salzgitters Trainer – der zugleich einordnet

Der Erfolg habe auf der einen Seite die Moral und den Siegeswillen seiner Mannschaft gezeigt, gleichzeitig aber auch offenbart, dass es hier und da noch nicht ganz rund läuft bei den Icefighters. „Zu zwei von drei Toren haben wir die Hamburger eingeladen, und im Angriff waren wir lange Zeit nicht konsequent genug“, fand Vit Kritikpunkte an der Leistung seines Teams.

Allerdings konnte er diese auch gleichzeitig einordnen. „Wenn man sich anguckt, mit wie vielen Ausfällen wir Woche für Woche zu kämpfen haben – und das vor allem in den ersten zwei Reihen –, macht es unsere junge Truppe in dieser Saison und vor allem in der aktuellen Phase wirklich hervorragend“, hob Vit hervor. „Viele vergessen nämlich häufig, dass uns derzeit wichtige Spieler fehlen, die hoffentlich im Februar zurückkehren.“

Salzgitter Icefighters – Hamburger SV 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Icefighters: Korff, Schoch – Kaňák, Bahr, Friedrich, Siglreithmaier, Rötsch, Kreismer – Pape, Čermák, Strakos, Müller, D. Herklotz, Borisov, Frey, Bersevics.

Tore:

0:1 Savchenko (10.)

1:1 Pape (18., Kaňák, Čermák)

2:1 D. Herklotz (24., Müller)

2:2 Savchenko (30.)

2:3 Häufler (52.)

3:3 Borisov (59., Friedrich, Kaňák)

4:3 Čermák (60., Strakos, Friedrich)

Strafen:

Icefighters: 6 Minuten

HSV: 6 Minuten

Zuschauer: 301

