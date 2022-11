Sensation: Zwei Weltmeisterinnen von der TGJ Salzgitter

Sensationserfolg in Bulgarien: Drei Trampolinturnerinnen der TG Jugenddorf Salzgitter haben Deutschland bei der Jugend-Weltmeisterschaft in Sofia vertreten und gleich zwei von ihnen bringen eine Goldmedaille mit nach Hause. Alexandra Melnichuk und Nikola Volska haben die Sensation perfekt gemacht. Völlig überraschend schlugen sie der internationalen Konkurrenz am Fuße des Witoscha-Gebirges auf dem Balkan ein Schnippchen und krönten sich in der Altersklasse 13/14 zu den Besten der Welt im Synchronwettbewerb.

Gold-Duo der TG Jugenddorf Salzgitter springt erst seit einem halben Jahr gemeinsam

Dabei springt das TGJ-Duo erst seit einem halben Jahr gemeinsam. Noch bei der vergangenen WM vor einem Jahr holte Melnichuk eine Altersklasse tiefer sensationell Bronze mit Greta Steinbrenner aus Frankfurt. Weil mit Thea Hohmann eine zweite Frankfurterin das Ticket für Sofia gelöst hatte, sollten diese beiden gemeinsam turnen und das Erfolgsduo von Baku war gesprengt. Vor der deutschen Meisterschaft gab es nach einigem Hin und Her die klare Ansage von TGJ-Trainer Pavlo Kirchner, dass Volska und Melnichuk ein Paar bilden würden. Das Ergebnis war der Titel.

Die WM-Generalprobe in Tschechien schlossen die Jugenddorferinnen noch als Zweite ab und schienen damit gut gerüstet, um in Bulgarien zumindest das Finale erreichen zu können. „Ich habe ihnen gesagt, ihr müsst nicht privat die besten Freundinnen sein, nur auf dem Trampolin muss es funktionieren“, berichtete Pavlo Kirchner. Das tat es dann auch, und wie!

Zwei TGJ-Turnerinnen fahren (fast) sicher zur WM

Im Einzel verpassten Alexandra Melnichuk und Nikola Volska nur knapp das Finale

Schon im Vorkampf turnte sich das Duo den Frust von der Seele, denn beide hatten zuvor im Einzelwettkampf das Finale nur um einen Wimpernschlag verpasst. Volska fehlten als Neunte ganze zwei Hundertstel-Punkte, um in den Endkampf einzuziehen. Melnichuk rangierte sich als Zehnte direkt dahinter ein, ihr fehlten mickrige 16 Hundertstel. Mit Platz 2 im Vorkampf hinter den Französinnen weckten die TGJ-Turnerinnen im Doppel jedoch Hoffnungen auf einen Medaillenplatz.

Im Endkampf wurde es dann spannend: Großbritannien und Griechenland verbesserten sich deutlich im Finale. Dann kamen die hoch gehandelten Polinnen, die in Tschechien Volska/Melnichuk noch übertrumpfen konnten. Doch die Mitfavoritinnen strauchelten. Es folgte der Salzgitteraner Auftritt. Volska und Melnichuk steigerten ihre ohnehin schon erstklassige Synchronität und setzten die Französinnen mit einer blitzsauberen Übung gehörig unter Druck. Diese hielten diesem Druck nicht stand und mussten vorzeitig die Kür abbrechen. Damit stand die sensationelle Goldmedaille für die beiden Deutschen fest.

TG Jugenddorf Salzgitter ist rundum zufrieden mit den Ergebnissen

„Das war eine richtig tolle Leistung von ihnen, da flossen zurecht die Freudentränen“, verriet Kirchner. „Dabei mussten wir sie vorher etwas bremsen. Gemeinsam mit Katarina Prokesova, die mittlerweile verantwortliche Bundestrainerin ist, haben wir entschieden, nicht die schwerste Übung auszupacken, sondern ein wenig sicherer zu turnen und voll auf Haltungsnoten und Synchronität zu setzen. Die Mädels sind jedoch super ehrgeizig und hätten am liebsten das Maximum versucht“, fügte Kirchner an. Die Entscheidung zahlte sich am Ende aus.

Im Schatten der beiden Goldmarien überzeugte auch Liska Hirsch, die auf dem Doppelmini antrat und mit Platz 14 ein achtbares Resultat erzielte. Die Spitze turnte einfach deutlich schwieriger. „Wir sind super zufrieden. Liska hat ihre Möglichkeiten ausgeschöpft, Alex hat im Einzel die beste Pflicht ihrer Karriere hingelegt. Das Gold für Alexandra und Nikola im Doppel ist einfach die Kirsche auf der Sahnetorte“, strahlte Pavlo Kirchner.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de