Adventslauf des SV Union Salzgitter mit mehr als 100 Aktiven

Salzgitter-Bad. Am Sonntag geht es nach der Coronapause wieder durch den Vöppstedter Forst, Mehr als 100 Läufer sind bereits gemeldet, Anmeldungen noch möglich.

Nach langer Coronapause freuen sich die Leichtathleten des SV Union Salzgitter darauf, am Sonntag, 4. Dezember, dem vereinseigenen Adventslauf neues Leben einzuhauchen. Zur 40. Auflage des Laufes durch den Vöppstedter Forst haben fast 100 Aktive aus nah und fern ihre Zusage gegeben.

„Es wäre schön, wenn der Wald ein weißes Wintermäntelchen bekäme“, äußert der Abteilungsvorsitzende der Unioner, Christoph Olbrich, einen Wunsch zum sportlichen 2. Advent. Der erste Startschuss erfolgt bereits um 9.45 Uhr am Sportgelände an der Friedrich-Ebert-Straße in Salzgitter-Bad. Männer, Frauen und Jugendklassen werden dann auf die 5200 Meter lange Waldstrecke geschickt. Die Läuferinnen und Läufer der 10.200-Meter-Strecke starten um 10.30 Uhr. Schülerinnen und Schüler ermitteln ab 10.40 Uhr über 1400 und 2500 m ihre Sieger.

Die Ausschreibung kann unter www.union-sz-leichtathletik.de eingesehen werden. Meldungen können noch bis zum heutigen Donnerstag an Christoph Olbrich (ch.olbrich@gmx.de) gerichtet werden. Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor Wettkampfbeginn im Kassenraum am Union-Stadion möglich.

Veranstaltung des SV Union Salzgitter lässt sich mit AdvenSZläufer kombinieren

Die Traditions-Veranstaltung des SV Union ist zudem eine hervorragende Gelegenheit für Salzgitters Sportlerinnen und Sportler ihre ersten Kilometer für die Aktion „AdventSZläufer“ zu sammeln. Das Spendenevent des Vereins „Wir helfen Kindern“ startet am heutigen 1. Dezember und geht bis Heiligabend. Auch bei der zweiten Auflage der „AdventSZläufer“ hat sich wieder eine Unioner Laufgruppe – angeführt von den Oldies Peter Siems, Klaus-Peter Hertel und Renate Richter – zusammen gefunden, die mit Hilfe von privaten Sponsoren versuchen wird, so viel Geld wie möglich für den guten Zweck zu erlaufen. Der vereinseigene Adventslauf bildet den perfekten Auftakt dafür.

mas

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de