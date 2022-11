Thiede kassiert erste Niederlage in Rosdorf

Irgendwann endet jede Serie einmal. Diese Sportweisheit bekamen nun auch die C-Jugend-Handballerinnen von Viktoria Thiede zu spüren. Das Landesliga-Spitzenspiel beim MTV Rosdorf verlor das Team von Trainer Fabian Kracik mit 24:27 (11:9) und ging im achten Saisonspiel erstmals geschlagen vom Feld.

Von Beginn an hielt das Topduell „Zweiter gegen Erster“ das, was es versprach. Die Zuschauer in Rosdorf sahen ein schnelles Spiel, das durch gute Abwehrreihen geprägt war. „Wir kamen gut rein und konnten uns eine 4:2-Führung erspielen. Aber der Gegner war diesmal ebenbürtig und glich ebenso schnell wieder aus“, erklärte Kracik. Das Spiel schwappte in der Folge hin und her. Dabei verhinderten einige schlechte Wurfentscheidungen der Gäste eine höhere Führung, als das 11:9 für die Thiederinnen zur Pause.

Technische Fehler und schlechte Entscheidungen schleichen sich ein

In die zweite Hälfte startete die Viktoria sehr gut und baute den Vorsprung auf 15:11 aus. „Leider kam dann eine Schwächephase, die wir diese Saison so noch nicht hatten. Allerdings gegen einen guten Gegner, der sie gnadenlos ausnutzte“, beschrieb Kracik. In den kommenden zehn Minuten reihten sich im Angriff Fehlpässe und technische Fehler aneinander und es wurden schlechte Entscheidungen getroffen. Rosdorf hingegen bestrafte jeden Fehler postwendend. „Die Krönung war, dass Rosdorf durch einfaches Stoßen fünfmal hintereinander ihre Linksaußen frei spielte und diese dann einnetzte. Das darf so einfach nicht passieren“, ärgerte sich der Trainer.

Der Gegner hatte nun das Momentum auf seiner Seite und in der 42. Minute stand es plötzlich 21:18 für die Rosdorferinnen. Ein kurzes Aufbäumen der Gäste verpuffte schnell und beim Stand von 26:21 war das Spiel entschieden. „Ich kann meiner Mannschaft nicht vorwerfen, dass sie nicht gekämpft hat. Der Einsatz stimmte, aber die Fehlerquote war einfach zu hoch“, fasste Kracik zusammen.

Viktoria Thiede: Paul – Mack 3, Dörmann 4, Fahl, Immenroth, Burgdorf 3, Grziwa 7, Friebe, Rosenhagen 2, Ascione 2, Bockelmann, Glomb 2, Wolf 1.

