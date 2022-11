Fortuna holt sich das Derby und die Tabellenführung

Fortuna Lebenstedt hat das Handball-Derby in der Regionsoberliga der Männer gegen die HSG Liebenburg-Salzgitter (LiSa) deutlich mit 37:26 (18:12) für sich entschieden und damit gleichzeitig die Tabellenführung in der Staffel 2 zurückerobert.

Die ersten zehn Spielminuten standen unter dem Motto „gegenseitiges Abtasten“. Nach dem 6:6 (12. Spielminute) waren es dann die Hausherren, die sich mit einem 4:0-Lauf vorentscheidend absetzen konnten. Markus Kuchnia erzielte in dieser Phase bis zur 17. Minute allein 3 seiner insgesamt 9 Treffer. Bis zur Pause waren es dann schon sechs Tore Vorsprung, den sich die Fortunen erarbeiten konnten.

Fortunas André Reich verteilt Sonderlobe an seine Mitspieler

„Diesen Vorsprung konnten wir in der zweiten Hälfte durchweg halten und sind eigentlich nie wirklich in Gefahr geraten“, sagte Fortuna-Teamsprecher André Reich nach der Partie. Dass es am Ende sogar ein Elf-Tore-Vorsprung wurde, hatte auch mit der dritten Zwei-Minuten-Strafe für LiSa-Toptorschütze Jannik Fürst zu tun, der daraufhin nicht mehr mitwirken konnte und bei „nur“ vier Treffern an diesem Tag blieb. „Wir haben das Ergebnis dann in die Höhe geschraubt, weil LiSa ein wenig die Luft ausgegangen ist. Deren Bank war nämlich nicht so voll besetzt wie unsere“, erklärte Reich, der ein kampfbetontes Derby mit acht Zeitstrafen für sein Team und sechs Hinausstellungen der Gäste gesehen hatte.

Sonderlob gab es für Kuchnia, der mit seinen neun Treffern zum besten Schützen des Spiels avancierte. „Und das auf der ungewohnten Rechtsaußenposition“, unterstrich Reich. Aber auch die sieben Treffer von Florian Kaulen hob der Teamsprecher hervor: „Er hatte verletzungsbedingt nur 30 Minuten Spielzeit.“

LiSa-Spieler Fabian Matthes liefert „Graupelspiel“ ab

Auf der Gegenseite zeigte sich Spieler Fabian Matthes enttäuscht über die Leistung seiner LiSa-Luchse: „Das war heute einfach nichts. Fortuna hat verdient gewonnen. Vor allem über meine eigene Leistung ärgere ich mich sehr. Ich habe ein richtiges Graupelspiel abgeliefert.“ Zu viele Fehler – vor allem in der Offensive – hätten zur verdienten Derby-Niederlage geführt.

Fortuna: Klages, Thiele – Kuchnia 9 Tore, Brückner, Schoof 5, Seifert, Lange 5, Kraus 1, Wild, Reich 8, Graf, Tartler 1, Dittmar 1, Kaulen 7.

HSG LiSa: Klinke – Matthes 3, Downar 3, Manczak 1, Fürst 4, Hönel, Rehberg 4, Schmidt 8, Nolte 1, Schlüter, Plumeyer 2, von Cisewski.

