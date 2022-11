Frauen des MTV Salzgitter bleiben weiter sieglos

Charlotta Reckleben (in Grau, rechts) ist derzeit die einzige gelernte Mittelblockerin im Team des MTV Salzgitter.

Die Verbandsliga-Saison der Volleyballerinnen des MTV Salzgitter ist bislang nicht von Erfolg gekrönt. Auch in den Spielen 6 und 7 dieser Spielzeit gelang dem Team von Sascha Jäger wieder kein Sieg. Während gegen den Wolfenbütteler VC zumindest ein Satz gewonnen werden konnte, sah der MTV in eigener Halle gegen Spitzenreiter Vallstedt Vechelde Vikings keine Sonne.

MTV Salzgitter – Wolfenbütteler VC 1:3 (20:25, 17:25, 25:20, 17:25). Vor der Partie hatte sich der Gastgeber gegen den vermeintlich leichteren Gegner am Doppelspieltag viel vorgenommen, wollte mit mannschaftlicher Geschlossenheit den ersten Saisonerfolg einfahren. Daraus wurde allerdings nichts. „Wir haben es einfach nicht hinbekommen, unser Leistungsvermögen aufs Feld zu kriegen“, ärgerte sich Coach Jäger. Dabei war nicht alles schlecht. Es waren lediglich kurze Phasen der Unkonzentriertheit, die zu den Verlusten von Satz 1 und 2 führten. Was das Team im Stande ist zu leisten, zeigte es im dritten Durchgang. „Wir haben uns wesentlich mehr auf unsere Stärken konzentriert und den Satz verdient gewonnen“, freute sich Trainer Jäger.

Doch die Freude sollte nicht lange anhalten. Denn bereits nach dem Seitenwechsel schlichen sich wieder vermehrt Flüchtigkeitsfehler ein. „Es gab dann leider erneut Momente, wo gar nichts klappen wollte“, berichtete der Trainer. Diese Flüchtigkeitsfehler schlugen sich auch im Ergebnis nieder und führten schlussendlich zur verdienten 1:3-Niederlage.

MTV Salzgitter – Vallstedt Vechelde Vikings 0:3 (19:25, 22:25, 8:25). Mit dem Auftritt gegen den souveränen und ungeschlagenen Tabellenführer war der Trainer zufrieden: „Es lief gar nicht so schlecht. Aber man hat den Unterschied zwischen dem Tabellenersten und -letzten dann doch deutlich gemerkt. In Satz 3 war außerdem zu spüren, dass wir zuvor vier Sätze in den Knochen hatten.“

MTV Salzgitter: Asan, von Zepelin, Brennecke, Schmidt, Duda, Nykiel, Reistel, Uhlhorn, Reckleben.

