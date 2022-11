Salder II verpasst den Befreiungsschlag im Abstiegskampf

In der Fußball-Nordharzliga erkämpfte sich Tabellenschlusslicht VfL Salder II in letzter Minute ein 2:2 (1:1)-Unentschieden gegen die SG Bohrstadt.

Gegen die ebenfalls abstiegsbedrohten Bohrstädter wollte das Team von VfL-Trainer Peter Hoppe aufschließen und ließ unmittelbar nach Anpfiff auch Taten folgen. Nach einem Ableger von Luca Zöfelt schlenzte Marco Schanowski den Ball zur 1:0-Führung ins lange Eck (3.). Nach dem vielversprechenden Auftakt stockte jedoch das Spiel der Gastgeber. Einen Ballverlust ließen die Wolfenbütteler Gäste nicht ungenutzt und erzielten den 1:1-Ausgleich (9.). Wenig später versuchte es Schanowski erneut. Seine Bogenlampe aus 25 Metern holte jedoch SG-Keeper Jan Bracke aus der Luft (23.). Kurz vor der Pause scheiterte Salders Leander Goes aus kurzer Distanz ebenfalls am SG-Torwart (42.).

Salder verpasst gute Tormöglichkeiten zum Ausgleich

Kurz nach Wiederanpfiff stand die VfL-Abwehr erneut im Blickpunkt. Nach einem Freistoß fehlte die Zuordnung in der Hintermannschaft, die die Gäste zum 2:1-Führungstreffer nutzten (55.). Im Gegenzug verpassten Luca Zöfelt (57.) und Goes (60.) gute Tormöglichkeiten. Ein weiterer Torabschluss durch VfL-Kapitän Marcel Reiter landete am Torpfosten (71.).

In der Schlussminute sollten sich Salders Angriffsbemühung dann doch noch lohnen: Eine Freistoßflanke verlängerte Joel Plechaty zum 2:2 ins Bohrstädter Tor (90.). „Es hätte heute durchaus auch mehr sein dürfen. Irgendwann müssen wir auch durch Siege Punkte sammeln“, befand Hoppe.

Tore: 1:0 Schanowski (3.), 1:1 Prietz (11.), 1:2 Gärtner (55.), 2:2 Plechaty (90.). Besonderes: Gelb-Rot für Salder II (90.+5).

