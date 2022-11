SV Innerstetal stoppt die Siegesserie des SC Gitter

Salzgitter-Bad. Der SV Innerstetal bietet dem SC Gitter einen tollen Kampf – am Ende entschied ein Rückkehrer den entscheidenden Treffer.

In dieser Szene klärt Gitters Torwart Torben Hoffmann gegen Innerstetals Malte Masberg. Am Ende sorgte der SVI-Kapitän mit seinem Treffer aber für die Entscheidung.

Die Siegesserie des SC Gitter in der Fußball-Bezirksliga wurde durch den SV Innerstetal jäh gestoppt. Der Sportclub konnte seine spielerische Linie beim 2:3 (1:1) gegen die Kicker vom Elber Berg nicht durchsetzen. Der Gast nahm die Zweikämpfe hervorragend an und zog mit seiner Moral dem Landesliga-Absteiger am Ende nicht unverdient den Zahn.

Vor der Partie stapelte SVI-Trainer Frank Dierling noch tief: „Wir müssen auf unseren Kapitän Jonas Ohlendorf und Justin Willich verzichten. Dafür werden wir erstmalig Florian Gashi auf die Sechs stellen. Mal sehen, ob die Maßnahme aufgeht.“ Die Umstellung in der Abwehr fiel nicht so ins Gewicht. Denn nach vierwöchiger Verletzungspause lief Abwehrchef Malte Masberg erstmalig wieder auf.

SC Gitter ist zu wenig in Bewegung

Der SVI blieb bei seiner gewohnten Taktik. Bis 30 Meter vor dem eigenen Tor gaben die Gäste den Raum frei. Der Sportclub mühte sich zwar um einen starken Druck auf das Gästetor, doch es blieb nur Stückwerk. SC-Trainer Michael Bock versuchte mit seinem Zwischenruf seine Truppe wachzurütteln: „Ihr müsst mal alle mehr Bewegung zeigen. Spielt nach vorn und nicht immer hintenrum.“

Der SVI hingegen begann, nach einer halben Stunde die ersten Nadelstiche zu setzen. In neun Minuten hätte SVI-Torjäger Jan Hartmann dem Sportclub schon drei Dinger einschenken können. Es blieb jedoch nur beim 1:0-Führungstreffer in der 35. Minute. Wie aus dem Nichts fiel dann noch der 1:1-Ausgleich durch Lauritz Hecker vor der Pause. Hecker köpfte die siebte Ecke des SC in die Maschen. Zur Pause trauerte SVI-Coach Dierling den vergebenen Chancen von Jan Hartmann nach: „Wenn wir da Nachlegen wird es für den Sportclub eng.“

Malte Masberg stellt den Endstand per Elfmeter her

Nach der Pause gab es dann einen offenen Schlagabtausch mit klaren optischen Vorteilen für den Sportclub. Die Treffer von Christian Kahler (SVI) und Pascal Hilse (SC) hatten dann einen hohen Unterhaltungswert. Beide Tore unter die Latte waren schulbuchmäßig abgezogen. Maximilian Hellinger brachte dann in der 64. Minute Luca Rosowski im Strafraum zu Fall. Den fälligen Elfmeter versenkte Malte Masberg zum 3:2 für den SVI.

In der Folgezeit scheiterte Gitters Rost am Torpfosten und Thilo Adam traf nur das Außennetz. „Wir haben mit Willen und Leidenschaft den Sieg gegen die spielerisch starke Heimelf geholt“, lautete das Fazit von Dierling. „Der SVI hat verdient gewonnen. Über die Schiedsrichterleistung gebe ich keinen Kommentar ab“, fasste sich SC-Trainer Bock kurz.

Tore: 0:1 Hartmann (35.), 1:1 Hecker (45.), 1:2 Kahler (51.), 2:2 Hilse (54.), 2:3 Masberg (64./FE).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de