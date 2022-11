SG STV/MTV Salzgitter ist zurück in der Erfolgsspur

Die Regionalliga-Volleyballer der SG STV/MTV Salzgitter haben eine gute Reaktion auf die 1:3-Heimniederlage gegen Spitzenreiter TK Hannover vor einer Woche gezeigt. Direkt im nächsten Heimspiel wurde der TV Baden am Samstagabend mit einem 3:1 (25:15, 25:22, 21:25, 25:17) auf die Heimreise geschickt. Damit verteidigte das Team von Trainerin Bianca Kerkmann Platz 2 in der Tabelle.

Dass die Niederlage im Spitzenspiel abgehakt war und der Fokus komplett auf der Partie gegen den TV Baden lag, bewiesen die Spieler um Kapitän Kevin Wieloch direkt zu Beginn des Spiels. Mit 5:1 zogen die Hausherren davon. „Wir haben sofort ordentlich Druck in unseren Aufschlägen und Angriffen gehabt“, freute sich Trainerin Kerkmann, deren Team den Satz über ein zwischenzeitliches 14:6 am Ende sicher nach Hause schaukelte.

Im zweiten Durchgang entwickelt sich ein engeres Spiel

„Das war schon ein richtig guter Durchgang und es wäre der Wahnsinn gewesen, wenn wir dieses Niveau durchgezogen hätten“, erklärte Kerkmann. Denn im zweiten Satz waren die Gastgeber zwar noch spielbestimmend, aber nicht mehr ganz so dominant wie noch zu Beginn. Es entwickelte sich ein engeres Spiel, in dem sich die SG auch Durchgang 2 sichern konnte.

Nach dem zweiten Seitenwechsel schaltete die Heimmannschaft dann einen weiteren Gang zurück. „Wir haben Baden dadurch stark gemacht“, ärgerte sich die Trainerin, ergänzte aber zugleich: „Der Gegner hat im dritten Satz aber auch wirklich gut gespielt und jeden langen Ballwechsel gewonnen. Vor allem in der Abwehr haben sie sehr viel noch geholt und meine Jungs haben es verpasst, diese ,Danke-Bälle’ dann zu verwerten“, fand Kerkmann eine Erklärung für den Satzverlust ihrer Mannschaft.

Salzgitters Christian Suchanek übernimmt Verantwortung

Die Pausenansprache der Trainerin schien dann vor allem bei Christian Suchanek etwas bewirkt zu haben. Mit sehr starken Aufschlägen und erfolgreichen Angriffen am Netz übernahm er Verantwortung und führte sein Team somit zurück in die Erfolgsspur. Das somit aufgebaute Polster verteidigte die SG sicher und gewann wie schon in Satz 1 deutlich.

Somit wanderten am Ende die nächsten drei Punkte auf das SG-Konto. Mit Kapitän Kevin Wieloch war vor allem in der Abwehr wieder ein wichtiger Stabilisator auf dem Feld. „Zusammen mit Tobias Feustel, der am Ende auch zum Spieler des Spiels gewählt wurde, hat Kevin in der Annahme einen richtig guten Job gemacht und viel Ruhe ausgestrahlt“, so Kerkmann. Sonderlobe gab es nach dem Spiel aber auch für Suchanek, der nicht nur im vierten Satz entscheidend vorangegangen war, und für Mittelblocker Tobias Schneider, der die Badener Mitte gut gebunden hatte, wodurch der Außenangriff meist nur einen Einer-Block zu überwinden hatte.

Nun hat die SG STV/MTV Salzgitter eine Woche spielfrei, um dann am 10. Dezember zum letzten Hinrundenspiel beim MTV 48 Hildesheim erneut den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen. Eine Woche vor Heilig Abend startet dann mit dem Heimspiel gegen die GfL Hannover bereits die Rückserie. „Die Pause haben sich die Jungs nach den guten Leistungen der vergangenen Wochen redlich verdient“, sagte Kerkmann.

SG STV/MTV: Suchanek, J. Feustel, Trost, Hauberg, Schneider, Wieloch, Lindenberg, Ludwigh, T. Feustel, Baltzer.

