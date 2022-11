FSV Fuhsetal verpasst VGH Masters nur knapp

Die Sportfreunde Ahlum haben ihren Titel bei der Kreismeisterschaft im eFootball erfolgreich verteidigt und vertreten den Fußballkreis Nordharz gemeinsam mit dem zweitplatzierten FC Seesen II beim VGH Masters – der Landesmeisterschaft der Konsolenspieler – am 4. Februar. Der FSV Fuhsetal I scheiterte auf Platz 3 nur knapp an der Qualifikation für den Landesentscheid in Hannover.

Andere Salzgitteraner Teams scheitern in der Vorrunde

Lediglich neun Teams hatten sich in Groß Flöthe zusammen gefunden, um den diesjährigen Kreismeister in der Fußballsimulation „Fifa 23“ an der Playstation 5 zu ermitteln. Während der VfL Salder, der SV Victoria Heerte und der FSV Fuhsetal II bereits in der Vorrunde scheiterten, duellierte sich der FSV Fuhsetal I im Halbfinale mit dem FC Seesen II. Dort mussten sich die Fuhsetaler allerdings klar mit 1:5 geschlagen geben. Zumindest sprang am Ende der Bronzerang heraus, weil das Spiel um Platz 3 gegen den FC Seesen I mit 2:1 an den FSV ging.

Seesen hatte zuvor im Halbfinale mit 2:4 gegen den Titelverteidiger aus Ahlum den Kürzeren gezogen. Und auch die Zweitvertretung der Harzer hatte Jan-Luca Gerecke und Robin Bräuer im Finale beim 1:10 nichts entgegenzusetzen. Damit blieben die Ahlumer im gesamten Turnier ungeschlagen.

